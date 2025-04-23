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У Білому домі заявили, що Зеленський рухається в неправильному напрямку

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Трамп вважає, що Зеленський робить помилки в переговорах з росією. Він розчарований і хоче миру, але для цього потрібні обидві сторони.

У Білому домі заявили, що Зеленський рухається в неправильному напрямку

Президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку у справі щодо мирних перемовин. Дональд Трамп хоче, щоби вбивства припинилися, але для цього потрібні обидві сторони війни. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.

Як справедливо зазначив президент Трамп у своїй заяві, саме президент Обама віддав Крим, дозволивши росії захопити його у 2014 році. І тому президент не просить України визнати Крим. Ніхто їх про це не просив. Він просить, щоб люди сіли за стіл переговорів, визнаючи, що це була жорстока війна, яка тривала надто довго. І щоб укласти хорошу угоду, обидві сторони мають піти трохи незадоволеними 

- сказала Лівітт.

Речниця Білого дому зазначила, що Зеленський намагається вести ці мирні переговори у пресі, що є неприйнятним для президента Трампа.

Немає про що говорити: Зеленський про те, чи визнає Україна Крим російським22.04.25, 20:16 • 7162 перегляди

Це мають бути закриті переговори. Команда президента з національної безпеки, його радники витратили багато часу, енергії та зусиль, щоб спробувати покласти край цій війні. Американські платники податків профінансували ці зусилля мільярдами доларів. І годі. Президент розчарований, його терпіння закінчується. Він хоче зробити те, що є правильним для миру. Він хоче побачити мир. Він хоче, щоби вбивства припинилися. Але для цього потрібні обидві сторони війни. І, на жаль, президент Зеленський, схоже, рухається у неправильному напрямку 

- заявила Лівітт.

Ця заява дуже шкодить мирним переговорам з росією: Трамп розкритикував Зеленського за позицію щодо Криму23.04.25, 19:27 • 5618 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський на тлі початку переговорів у Лондоні наголосив, що Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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