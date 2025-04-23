Ця заява дуже шкодить мирним переговорам з росією: Трамп розкритикував Зеленського за позицію щодо Криму

Президент США Дональд Трамп стверджує, що заява Президента України Володимира Зеленського про Крим "дуже шкодить мирним переговорам з росією". Про це він написав у Truth Social, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський хизується на першій сторінці The Wall Street Journal, що "Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут немає про що говорити". Ця заява дуже шкодить мирним переговорам з росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами і навіть не є предметом обговорення - написав Трамп.

За його словами, "ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією".

... але, якщо він хоче Крим, чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий росії без жодного пострілу? На цій території також знаходяться, за багато років до "передачі Обамою", великі бази російських підводних човнів. Саме підбурювальні заяви, подібні до заяв Зеленського, так ускладнюють врегулювання цієї війни - додав Трамп.

Президент США заявив, що Зеленському немає чим хизуватися.

Ситуація для України жахлива — він може отримати мир або він може боротися ще три роки, перш ніж втратить всю країну. Я не маю жодного стосунку до росії, але маю багато спільного з бажанням врятувати в середньому п'ять тисяч російських і українських солдатів на тиждень, які вмирають без жодної причини. Заява, зроблена Зеленським сьогодні, не зробить нічого, окрім як продовжить "поле смерті", а цього ніхто не хоче! Ми дуже близькі до Угоди, але людина, у якої "немає карт для гри", повинна тепер, нарешті, ЗРОБИТИ ЦЕ. Я з нетерпінням чекаю можливості допомогти Україні та росії... - резюмував Трамп.

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