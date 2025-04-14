Зеленський мав зупинити війну, а путін - ніколи не починати: Трамп заявив, що "винні всі"

Президент США Дональд Трамп визнав, що президент росії володимир путін почав війну проти України, але він також продовжив покладати провину на Президента України Володимира Зеленського і колишнього президента США Джо Байдена, передає УНН з посиланням на СNN.

Це війна, якій ніколи не слід було дозволяти починатися. Байден міг би її зупинити, і Зеленський повинен був її зупинити, а путін ніколи не повинен був її починати. Всі винні - сказав Трамп в Овальному кабінеті, сидячи поруч з президентом Сальвадору Найібом Букеле.

Трамп також додав, що "це була війна Байдена, і я намагаюся її зупинити".

Після свого більш раннього коментаря про те, що війну почав путін, Трамп продовжив припускати, що Зеленський зробив те ж саме, коли його запитали про його пропозицію закупити більше ракетних систем Patriot.

"Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти, вірно? Ви не починаєте війну з тим, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам ракети", - сказав Трамп.

Додамо

Президент США Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського Президента Володимира Зеленського і свого попередника Джо Байдена.

Зеленський пояснив, чому не працює припинення вогню з боку рф