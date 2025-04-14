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Зеленский должен был остановить войну, а путин - никогда не начинать: Трамп заявил, что "виноваты все"

Киев • УНН

 • 10714 просмотра

Дональд Трамп заявил, что путин начал войну, но винит в этом также Зеленского и Байдена. Трамп считает, что войну можно было остановить, и называет ее "войной Байдена".

Зеленский должен был остановить войну, а путин - никогда не начинать: Трамп заявил, что "виноваты все"

Президент США Дональд Трамп признал, что президент россии владимир путин начал войну против Украины, но он также продолжил возлагать вину на Президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена, передает УНН со ссылкой на СNN.

Это война, которой никогда не следовало позволять начинаться. Байден мог бы ее остановить, и Зеленский должен был ее остановить, а путин никогда не должен был ее начинать. Все виноваты 

- сказал Трамп в Овальном кабинете, сидя рядом с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Трамп также добавил, что "это была война Байдена, и я пытаюсь ее остановить".

После своего более раннего комментария о том, что войну начал путин, Трамп продолжил предполагать, что Зеленский сделал то же самое, когда его спросили о его предложении закупить больше ракетных систем Patriot.

"Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее выиграть, верно? Вы не начинаете войну с тем, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам ракеты", - сказал Трамп.

Добавим

Президент США Дональд Трамп вновь возложил ответственность за начало войны в Украине на украинского Президента Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена.

Зеленский объяснил, почему не работает прекращение огня со стороны рф14.04.2025, 11:57 • 5202 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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