Президент США Дональд Трамп утверждает, что заявление Президента Украины Владимира Зеленского о Крыме "очень вредит мирным переговорам с россией". Об этом он написал в Truth Social, передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредит мирным переговорам с россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения - написал Трамп.

По его словам, "никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией".

... но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан россии без единого выстрела? На этой территории также находятся, за много лет до "передачи Обамой", крупные базы российских подводных лодок. Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны - добавил Трамп.

Президент США заявил, что Зеленскому нечем хвастаться.

Ситуация для Украины ужасная — он может получить мир или он может сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну. Я не имею никакого отношения к россии, но имею много общего с желанием спасти в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые умирают без всякой причины. Заявление, сделанное Зеленским сегодня, не сделает ничего, кроме как продлит "поле смерти", а этого никто не хочет! Мы очень близки к Соглашению, но человек, у которого "нет карт для игры", должен теперь, наконец, СДЕЛАТЬ ЭТО. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и россии... - резюмировал Трамп.

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