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Зеленський: Україна не виключає жодного формату для припинення вогню і в подальшому для миру

Київ • УНН

 • 2750 перегляди

Україна не виключає жодного формату переговорів для досягнення миру. В Лондоні тривають переговори щодо припинення вогню.

Зеленський: Україна не виключає жодного формату для припинення вогню і в подальшому для миру

Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру, наголосив Президент України Володимир Зеленський, на тлі початку переговорів у Лондоні, зосереджених на, як повідомляли в ОП, "способах досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру", пише УНН.

Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде росія та припиняє вбивства. На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами – збереження життів

- повідомив Зеленський у соцмережах.

Президент зазначив, що була зустріч із партнерами в Парижі.

Продовжуємо сьогодні в Лондоні - українська делегація вже почала зустрічі. Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру

- вказав Зеленський.

Делегація України прибула в Лондон: Єрмак обіцяє "попри все" працювати заради миру, у фокусі - способи досягнення припинення вогню23.04.25, 11:19 • 6946 переглядiв

При цьому він повідомив про сьогоднішню ворожу атаку.

"Зараз на Дніпровщині лікарі надають усю необхідну допомогу людям, які були поранені вранці ударом російського FPV-дрона. Надзвичайно жорстокий удар і абсолютно свідомий воєнний злочин. росіяни вдарили в місті Марганець по автобусу, який перевозив робітників та робітниць гірничозбагачувального комбінату. Звичайний автобус. Це очевидно цивільний обʼєкт, цивільна ціль. Понад 40 поранених, більшість – жінки, є дуже важкі поранення. На жаль, 9 людей загинули. Мої співчуття рідним та близьким", - вказав Глава держави.

Він зазначив, що такі російські удари по цивільних FPV-дронами, на жаль, не є рідкістю. "Найбільше від такого терору страждають цивільні в Херсоні та області, в Купʼянську, в Покровську, в громадах Дніпровщини: Нікополь та Марганець. Фактично щоденно є такі удари. росіяни ще й вихваляються ними, публікуючи в інтернеті відео влучань по цивільних. Увесь світ має сприймати це тверезо: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її. Це одна з причин, чому продовження російської агресії є глобально небезпечним. Війна з часом змінюється, і що довше триває, то більше, на жаль, можуть бути модернізовані форми вбивств і знущань з людей", - наголосив Президент.

Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни. Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші – відсутність терору

- підсумував Зеленський.

Українська делегація розпочала першу зустріч в Лондоні: обговорить з Британією шляхи зміцнення України та гарантування миру23.04.25, 12:29 • 5514 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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