Делегація України прибула в Лондон: Єрмак обіцяє "попри все" працювати заради миру, у фокусі - способи досягнення припинення вогню
Київ • УНН
Андрій Єрмак прибув до Лондона з Умєровим та Сибігою для переговорів щодо миру. Україна налаштована на повне припинення вогню.
Українська делегація прибула до Лондона для переговорів щодо миру, на порядку денному - зустрічі з американськими та європейськими співрозмовниками, де планують обговорити способи досягнення повного та безумовного припинення вогню, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у середу у Telegram, пише УНН.
Прибули до Лондона разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці
Керівник Офісу Президента наголосив: "Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям". "Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру", - вказав він.
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