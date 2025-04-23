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Делегація України прибула в Лондон: Єрмак обіцяє "попри все" працювати заради миру, у фокусі - способи досягнення припинення вогню

Київ • УНН

 • 2016 перегляди

Андрій Єрмак прибув до Лондона з Умєровим та Сибігою для переговорів щодо миру. Україна налаштована на повне припинення вогню.

Делегація України прибула в Лондон: Єрмак обіцяє "попри все" працювати заради миру, у фокусі - способи досягнення припинення вогню

Українська делегація прибула до Лондона для переговорів щодо миру, на порядку денному - зустрічі з американськими та європейськими співрозмовниками, де планують обговорити способи досягнення повного та безумовного припинення вогню, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у середу у Telegram, пише УНН.

Прибули до Лондона разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці

- повідомив Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив: "Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям". "Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру", - вказав він.

Після припинення вогню Україна готова до переговорів з росією в будь-якому форматі - Зеленський22.04.25, 19:59 • 7456 переглядiв

Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру

- повідомив Єрмак.

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