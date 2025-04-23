Делегація України прибула в Лондон: Єрмак обіцяє "попри все" працювати заради миру, у фокусі - способи досягнення припинення вогню

Українська делегація прибула до Лондона для переговорів щодо миру, на порядку денному - зустрічі з американськими та європейськими співрозмовниками, де планують обговорити способи досягнення повного та безумовного припинення вогню, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у середу у Telegram, пише УНН.

Прибули до Лондона разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці