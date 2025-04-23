Делегация Украины прибыла в Лондон: Ермак обещает "несмотря ни на что" работать ради мира, в фокусе - способы достижения прекращения огня

Украинская делегация прибыла в Лондон для переговоров о мире, на повестке дня - встречи с американскими и европейскими собеседниками, где планируют обсудить способы достижения полного и безусловного прекращения огня, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в среду в Telegram, пишет УНН.

Прибыли в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Несмотря ни на что, будем работать ради мира. Встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице - сообщил Ермак.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул: "Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям". "Еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру", - указал он.

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Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира - сообщил Ермак.

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