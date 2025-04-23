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MIM-104 Patriot

Делегация Украины прибыла в Лондон: Ермак обещает "несмотря ни на что" работать ради мира, в фокусе - способы достижения прекращения огня

Киев • УНН

 • 1938 просмотра

Андрей Ермак прибыл в Лондон с Умеровым и Сибигой для переговоров о мире. Украина настроена на полное прекращение огня.

Делегация Украины прибыла в Лондон: Ермак обещает "несмотря ни на что" работать ради мира, в фокусе - способы достижения прекращения огня

Украинская делегация прибыла в Лондон для переговоров о мире, на повестке дня - встречи с американскими и европейскими собеседниками, где планируют обсудить способы достижения полного и безусловного прекращения огня, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в среду в Telegram, пишет УНН.

Прибыли в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Несмотря ни на что, будем работать ради мира. Встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице

- сообщил Ермак.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул: "Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям". "Еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру", - указал он.

После прекращения огня Украина готова к переговорам с россией в любом формате - Зеленский22.04.25, 19:59 • 7456 просмотров

Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира

- сообщил Ермак.

Переговоры по войне в Украине в Лондоне пройдут без топ-дипломатов - Sky News23.04.25, 09:59 • 2046 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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