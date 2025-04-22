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После прекращения огня Украина готова к переговорам с россией в любом формате - Зеленский

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

Украина готова к переговорам с россией в любом формате после прекращения огня, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

После прекращения огня Украина готова к переговорам с россией в любом формате - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с россией в любом формате после прекращения огня. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Что касается нашей команды, то она завтра имеет мандат на то, что имеет мандат. Это обсуждение безусловного прекращения огня, или частичного прекращения огня. Мы готовы к этой стадии. Мы готовы также зафиксировать, что после прекращения огня готовы садиться в любом формате, чтобы не было никакого тупика, что Украина может что-то, там она не может, здесь она хочет, здесь не хочет… в любом формате, потому что мы будем уже верить, что имеем результат хоть какой-то. Что россия действительно готова к реальным шагам. Что это серьезные люди, серьезные шаги 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пасхальное время позволит сделать необходимые шаги – шаги к тишине, к миру, а также подтвердил визит в Рим, чтобы почтить усопшего Папу Римского Франциска.

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