Зеленський: віримо, що Великодній час дасть змогу зробити необхідні кроки до тиші та миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Великодній час дасть змогу зробити необхідні кроки – кроки до тиші, до миру, а також підтвердив візит до Риму, щоб вшанувати спочилого Папу Римського Франциска. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, передає УНН.

Зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Учора ми всі дізналися сумну звістку – відійшов у вічність Папа Франциск. Мої співчуття. Ми пам’ятаємо його молитви за мир для України. Наша держава буде представлена в Римі на церемонії прощання вже цієї суботи. Зараз – тиждень після Великодня, і кожного дня є російські обстріли, удари. Ми всі віримо, що цей Великодній час дасть змогу зробити необхідні кроки – кроки до тиші, до миру. Потрібне реальне припинення вогню, потрібен тривалий і твердий мир