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The Guardian

Зеленський: віримо, що Великодній час дасть змогу зробити необхідні кроки до тиші та миру

Київ • УНН

 • 2448 перегляди

Президент Зеленський повідомив про візит до Риму для вшанування пам'яті Папи Франциска. Він висловив надію, що Великодній час сприятиме досягненню миру в Україні.

Зеленський: віримо, що Великодній час дасть змогу зробити необхідні кроки до тиші та миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Великодній час дасть змогу зробити необхідні кроки – кроки до тиші, до миру, а також підтвердив візит до Риму, щоб вшанувати спочилого Папу Римського Франциска. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, передає УНН.

Зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Учора ми всі дізналися сумну звістку – відійшов у вічність Папа Франциск. Мої співчуття. Ми пам’ятаємо його молитви за мир для України. Наша держава буде представлена в Римі на церемонії прощання вже цієї суботи. Зараз – тиждень після Великодня, і кожного дня є російські обстріли, удари. Ми всі віримо, що цей Великодній час дасть змогу зробити необхідні кроки – кроки до тиші, до миру. Потрібне реальне припинення вогню, потрібен тривалий і твердий мир 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна потребує підтримки релігійних спільнот.

Духовна дипломатія, дипломатія цінностей завжди допомагає. І це – головна тема нашої зустрічі. Важливо продовжувати відповідні контакти з партнерами. Дякую церквам і релігійним організаціям за кожен результат в адвокації України, за молитви та підтримку наших людей упродовж усієї війни 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський збирається до Рима, щоб вшанувати спочилого Папу Римського Франциска, дату похорону якого обговорюють.

Павло Башинський

Павло Башинський

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