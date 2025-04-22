Зеленський збирається до Рима для вшанування Папи Франциска - AFP

Президент України Володимир Зеленський збирається до Рима, щоб вшанувати спочилого Папу Римського Франциска, дату похорону якого обговорюють, з посиланням на джерело повідомляє AFP, пише УНН.

У вівторок джерело в українському офісі президента повідомило AFP, що Зеленський також приїде до Рима