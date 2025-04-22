Зеленський збирається до Рима для вшанування Папи Франциска - AFP
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський приїде до Риму, щоб вшанувати католицького лідера. Похорон відбудеться між п’ятницею та неділею цього тижня.
Президент України Володимир Зеленський збирається до Рима, щоб вшанувати спочилого Папу Римського Франциска, дату похорону якого обговорюють, з посиланням на джерело повідомляє AFP, пише УНН.
У вівторок джерело в українському офісі президента повідомило AFP, що Зеленський також приїде до Рима
Кардинали, як вказано, зібралися у вівторок, щоб призначити дату похорону Папи Римського Франциска, на тлі того, як "світові лідери від президента США Дональда Трампа до Президента України Володимира Зеленського заявили, що прибудуть, щоб вшанувати католицького лідера".
Згідно з Апостольською конституцією, похорон має відбутися між четвертим і шостим днями після смерті Папи, тобто між п’ятницею та неділею цього тижня.
Кардинали зустрінуться після смерті Папи Франциска, мають спланувати похорон22.04.25, 09:43 • 3602 перегляди
Довідково
Ватикан - резиденція її глави Папи Римського, розташована в західній частині Рима.