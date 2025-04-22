Зеленский собирается в Рим для встречи с Папой Франциском - AFP
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Рим, чтобы почтить память католического лидера. Похороны состоятся между пятницей и воскресеньем на этой неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский собирается в Рим, чтобы почтить память усопшего Папы Римского Франциска, дату похорон которого обсуждают, со ссылкой на источник сообщает AFP, пишет УНН.
Во вторник источник в украинском офисе президента сообщил AFP, что Зеленский также приедет в Рим
Кардиналы, как указано, собрались во вторник, чтобы назначить дату похорон Папы Римского Франциска, на фоне того, как "мировые лидеры от президента США Дональда Трампа до Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что прибудут, чтобы почтить католического лидера".
Согласно Апостольской конституции, похороны должны состояться между четвертым и шестым днями после смерти Папы, то есть между пятницей и воскресеньем на этой неделе.
Кардиналы встретятся после смерти Папы Франциска, чтобы спланировать похороны22.04.25, 09:43 • 3152 просмотра
Справочно
Ватикан - резиденция ее главы Папы Римского, расположенная в западной части Рима.