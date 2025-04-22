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Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу
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Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

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Зеленский собирается в Рим для встречи с Папой Франциском - AFP

Киев • УНН

 • 4156 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Рим, чтобы почтить память католического лидера. Похороны состоятся между пятницей и воскресеньем на этой неделе.

Зеленский собирается в Рим для встречи с Папой Франциском - AFP

Президент Украины Владимир Зеленский собирается в Рим, чтобы почтить память усопшего Папы Римского Франциска, дату похорон которого обсуждают, со ссылкой на источник сообщает AFP, пишет УНН.

Во вторник источник в украинском офисе президента сообщил AFP, что Зеленский также приедет в Рим

- пишет издание.

Кардиналы, как указано, собрались во вторник, чтобы назначить дату похорон Папы Римского Франциска, на фоне того, как "мировые лидеры от президента США Дональда Трампа до Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что прибудут, чтобы почтить католического лидера".

Согласно Апостольской конституции, похороны должны состояться между четвертым и шестым днями после смерти Папы, то есть между пятницей и воскресеньем на этой неделе.

Кардиналы встретятся после смерти Папы Франциска, чтобы спланировать похороны22.04.25, 09:43 • 3152 просмотра

Справочно

Ватикан - резиденция ее главы Папы Римского, расположенная в западной части Рима.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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