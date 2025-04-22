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Кардиналы встретятся после смерти Папы Франциска, чтобы спланировать похороны

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

Кардиналы соберутся для планирования похорон Папы Франциска, на которые приедут мировые лидеры. Ожидается конклав для избрания нового главы Римско-католической церкви.

Кардиналы встретятся после смерти Папы Франциска, чтобы спланировать похороны

Кардиналы должны были встретиться во вторник, чтобы спланировать похороны Папы Римского Франциска, на которые приедут лидеры со всего мира перед конклавом в следующем месяце, чтобы избрать нового главу Римско-католической церкви, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

88-летний Франциск неожиданно скончался в понедельник после инсульта и остановки сердца, заявил Ватикан, что, как отмечается, "завершило его часто бурное правление, во время которого он неоднократно конфликтовал с традиционалистами и защищал бедных и маргинализированных".

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В начале этого года понтифик провел пять недель в больнице из-за двусторонней пневмонии. Но он вернулся в свой дом в Ватикане почти месяц назад и, казалось, выздоравливал, появившись на площади Святого Петра в пасхальное воскресенье.

Его внезапная смерть положила начало давним ритуалам, и Церковь, насчитывающая 1,4 миллиарда паломников, начала переход от одного Папы к другому, включая разбитие папского "перстня рыбака" и свинцовой печати, чтобы ими не мог пользоваться никто другой.

"Мы хотим поблагодарить Господа за дары, которые он дал всей Церкви через апостольское служение Папы Франциска, паломника надежды", - сказал кардинал Мауро Гамбетти, возглавивший молитвы на площади Святого Петра в понедельник вечером.

Все кардиналы, которые сейчас находятся в Риме, были приглашены собраться в Ватикане в 9 утра (10:00 по Киеву), где они должны были составить план похорон.

Президент США Дональд Трамп, который неоднократно конфликтовал с Папой по вопросам иммиграции, заявил, что он и его жена прилетят в Рим на это мероприятие. Среди других глав государств, которые должны были присутствовать, был Хавьер Милей, президент родной для Франциска Аргентины.

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Ватикан заявил, что ожидает, что церемония состоится где-то между пятницей и воскресеньем. Нарушая традицию, Франциск подтвердил в своем последнем завещании, опубликованном в понедельник, что он хотел бы быть похороненным в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в базилике Святого Петра.

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Собрание кардиналов также рассмотрит повседневное управление Церковью в период до избрания нового Папы.

Конклав для избрания нового Папы обычно происходит через 15-20 дней после смерти понтифика, то есть он не должен начинаться раньше 6 мая. Около 135 кардиналов имеют право участвовать в очень тайном голосовании, которое может растянуться на несколько дней.

В настоящее время нет явного лидера на должность преемника Франциска.

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Ватикан сообщил поздно вечером в понедельник, что сотрудники и должностные лица Святого Престола могут немедленно начать отдавать дань уважения телу Папы в резиденции Санта-Марта, где Франциск обосновался в 2013 году, избегая большого апостольского дворца, в котором жили его предшественники.

Его тело может быть перенесено в базилику Святого Петра уже в среду утром, чтобы верующие могли его посетить, сообщил Ватикан.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Reuters
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