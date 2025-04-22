Кардиналы встретятся после смерти Папы Франциска, чтобы спланировать похороны

Кардиналы должны были встретиться во вторник, чтобы спланировать похороны Папы Римского Франциска, на которые приедут лидеры со всего мира перед конклавом в следующем месяце, чтобы избрать нового главу Римско-католической церкви, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

88-летний Франциск неожиданно скончался в понедельник после инсульта и остановки сердца, заявил Ватикан, что, как отмечается, "завершило его часто бурное правление, во время которого он неоднократно конфликтовал с традиционалистами и защищал бедных и маргинализированных".

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В начале этого года понтифик провел пять недель в больнице из-за двусторонней пневмонии. Но он вернулся в свой дом в Ватикане почти месяц назад и, казалось, выздоравливал, появившись на площади Святого Петра в пасхальное воскресенье.

Его внезапная смерть положила начало давним ритуалам, и Церковь, насчитывающая 1,4 миллиарда паломников, начала переход от одного Папы к другому, включая разбитие папского "перстня рыбака" и свинцовой печати, чтобы ими не мог пользоваться никто другой.

"Мы хотим поблагодарить Господа за дары, которые он дал всей Церкви через апостольское служение Папы Франциска, паломника надежды", - сказал кардинал Мауро Гамбетти, возглавивший молитвы на площади Святого Петра в понедельник вечером.

Все кардиналы, которые сейчас находятся в Риме, были приглашены собраться в Ватикане в 9 утра (10:00 по Киеву), где они должны были составить план похорон.

Президент США Дональд Трамп, который неоднократно конфликтовал с Папой по вопросам иммиграции, заявил, что он и его жена прилетят в Рим на это мероприятие. Среди других глав государств, которые должны были присутствовать, был Хавьер Милей, президент родной для Франциска Аргентины.

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Ватикан заявил, что ожидает, что церемония состоится где-то между пятницей и воскресеньем. Нарушая традицию, Франциск подтвердил в своем последнем завещании, опубликованном в понедельник, что он хотел бы быть похороненным в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в базилике Святого Петра.

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Собрание кардиналов также рассмотрит повседневное управление Церковью в период до избрания нового Папы.

Конклав для избрания нового Папы обычно происходит через 15-20 дней после смерти понтифика, то есть он не должен начинаться раньше 6 мая. Около 135 кардиналов имеют право участвовать в очень тайном голосовании, которое может растянуться на несколько дней.

В настоящее время нет явного лидера на должность преемника Франциска.

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Ватикан сообщил поздно вечером в понедельник, что сотрудники и должностные лица Святого Престола могут немедленно начать отдавать дань уважения телу Папы в резиденции Санта-Марта, где Франциск обосновался в 2013 году, избегая большого апостольского дворца, в котором жили его предшественники.

Его тело может быть перенесено в базилику Святого Петра уже в среду утром, чтобы верующие могли его посетить, сообщил Ватикан.