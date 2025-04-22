Кардинали зустрінуться після смерті Папи Франциска, мають спланувати похорон

Кардинали мали зустрітися у вівторок, щоб спланувати похорон Папи Римського Франциска, на який приїдуть лідери з усього світу перед конклавом наступного місяця, щоб обрати нового очільника Римо-католицької церкви, повідомляє Reuters, пише УНН.

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88-річний Франциск несподівано помер у понеділок після інсульту та зупинки серця, заявив Ватикан, що, як зазначається, "завершило його часто бурхливе правління, під час якого він неодноразово конфліктував із традиціоналістами та захищав бідних та маргіналізованих".

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На початку цього року понтифік провів п'ять тижнів у лікарні через двосторонню пневмонію. Але він повернувся до свого дому у Ватикані майже місяць тому і, здавалося, одужував, з'явившись на площі Святого Петра великодньої неділі.

Його раптова смерть започаткувала давні ритуали, і Церква, що налічує 1,4 мільярда прочан, почала перехід від одного Папи до іншого, включаючи розбиття папського "перстня рибалки" та свинцевої печатки, щоб ними не міг користуватися ніхто інший.

"Ми хочемо подякувати Господу за дари, які він дав всій Церкві через апостольське служіння Папи Франциска, паломника надії", - сказав кардинал Мауро Гамбетті, який очолив молитви на площі Святого Петра у понеділок увечері.

Усі кардинали, які зараз перебувають у Римі, були запрошені зібратися у Ватикані о 9 ранку (10:00 за Києвом), де вони мали скласти план похорону.

Президент США Дональд Трамп, який неодноразово конфліктував із Папою з питань імміграції, заявив, що він та його дружина прилетять до Риму на цей захід. Серед інших глав держав, які мали бути присутніми, був Хав'єр Мілей, президент рідної для Франциска Аргентини.

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Ватикан заявив, що очікує, що церемонія відбудеться десь між п'ятницею та неділею. Порушуючи традицію, Франциск підтвердив у своєму останньому заповіті, опублікованому в понеділок, що він хотів би бути похованим у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не в базиліці Святого Петра.

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Збори кардиналів також розглянуть повсякденне керування Церквою в період до обрання нового Папи.

Конклав для обрання нового Папи зазвичай відбувається через 15-20 днів після смерті понтифіка, тобто він не повинен починатися раніше 6 травня. Близько 135 кардиналів мають право брати участь у дуже таємному голосуванні, яке може розтягнутися на кілька днів.

Нині немає явного лідера посаду наступника Франциска.

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Ватикан повідомив пізно ввечері у понеділок, що співробітники та посадові особи Святого Престолу можуть негайно почати віддавати шану тілу Папи у резиденції Санта-Марта, де Франциск влаштувався у 2013 році, уникаючи великого апостольського палацу, у якому жили його попередники.

Його тіло може бути перенесене до базиліки Святого Петра вже в середу вранці, щоб віруючі могли його відвідати, повідомив Ватикан.