У Ватикані похорони Папи Франциска триватимуть 9 днів, потім почнеться конклав

Поховальні заходи по смерті Папи Франциска триватимуть протягом дев'яти днів. Також у Ватикані повідомили, що конклав для обрання наступного понтифікат відбуватиметься протягом місяця, повідомляє ANSA, пише УНН.

На площі Святого Петра вже зібралися віряни, деякі з яких у Великодню неділю побачили ще живого Папу Франциска, який махав людям рукою.

Як відбуватимуться похорони

Папські похорони традиційно були складною справою, але нещодавно Папа Франциск схвалив плани зробити всю процедуру більш простою.Попередніх понтифіків ховали в трьох гробах із кипариса, свинцю та дуба. Папа Римський Франциск вибрав просту дерев’яну труну, обшиту цинком.

Він також відмовився від традиції розміщення тіла Папи на підвищенні, відомому як катафалк, у базиліці Святого Петра для публічного огляду. Натомість, людей, які захочуть попрощатися з Папою, запросять віддати шану, поки його тіло залишиться всередині труни зі знятою кришкою.

Франциск також стане першим Папою Римським за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Він буде похований у базиліці Святої Марії Великої, одній з чотирьох головних папських базилік у Римі.

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Доповнення

Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х відреагував на смерть Папи Франциска. Він заявив, що життя Папи було присвячене Богові, людям і церкві, а також що він молився за Україну.

Митрополит Епіфаній також прокоментував смерть Папи Франциска, відзначивши його служіння та допомогу Україні. Він підкреслив важливість зусиль Папи у звільненні полонених і поверненні дітей, що "житимуть у серцях".

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