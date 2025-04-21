В Ватикане похороны Папы Франциска продлятся 9 дней, затем начнется конклав

Погребальные мероприятия по случаю смерти Папы Франциска продлятся в течение девяти дней. Также в Ватикане сообщили, что конклав для избрания следующего понтификата будет проходить в течение месяца, сообщает ANSA, пишет УНН.

На площади Святого Петра уже собрались верующие, некоторые из которых в Пасхальное воскресенье увидели еще живого Папу Франциска, который махал людям рукой.

Как будут проходить похороны

Папские похороны традиционно были сложным делом, но недавно Папа Франциск одобрил планы сделать всю процедуру более простой. Предыдущих понтификов хоронили в трех гробах из кипариса, свинца и дуба. Папа Римский Франциск выбрал простой деревянный гроб, обшитый цинком.

Он также отказался от традиции размещения тела Папы на возвышении, известном как катафалк, в базилике Святого Петра для публичного обозрения. Вместо этого, людей, которые захотят попрощаться с Папой, пригласят отдать дань уважения, пока его тело останется внутри гроба со снятой крышкой.

Франциск также станет первым Папой Римским за более чем столетие, которого похоронят за пределами Ватикана. Он будет похоронен в базилике Святой Марии Великой, одной из четырех главных папских базилик в Риме.

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Дополнение

Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X отреагировал на смерть Папы Франциска. Он заявил, что жизнь Папы была посвящена Богу, людям и церкви, а также что он молился за Украину.

Митрополит Епифаний также прокомментировал смерть Папы Франциска, отметив его служение и помощь Украине. Он подчеркнул важность усилий Папы в освобождении пленных и возвращении детей, которые "будут жить в сердцах".

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