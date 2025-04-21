В Ватикане похороны Папы Франциска продлятся 9 дней, затем начнется конклав

$41.400.01
47.030.02
ukenru
В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы
Эксклюзив
12:22 • 4154 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

10:05 • 33585 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
09:18 • 31227 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

08:55 • 41863 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Эксклюзив
21 апреля, 06:59 • 28552 просмотра

Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

Эксклюзив
21 апреля, 05:47 • 54186 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

21 апреля, 03:08 • 39215 просмотра

Епифаний назвал сценарий вывода войск РФ из Украины: это произойдет как в Сирии

21 апреля, 02:26 • 52423 просмотра

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

20 апреля, 21:16 • 32664 просмотра

Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

20 апреля, 14:07 • 36385 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+26°
2м/с
30%
748 мм
Популярные новости

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

07:34 • 29143 просмотра

Умер Папа Франциск

07:57 • 24866 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 19846 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 14212 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

10:09 • 25908 просмотра
публикации

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 1138 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

10:05 • 33585 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

08:55 • 41863 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив

21 апреля, 05:47 • 54186 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 56531 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Виталий Кличко

Владимир Зеленский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Украли украшения на €10 млн: "грабители-дедушки" Ким Кардашьян предстанут перед судом

12:58 • 288 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

12:03 • 948 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 14233 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 19867 просмотра

Меган Маркл застала врасплох неожиданных гостей возле своего поместья в Монтесито за $14 миллионов

08:50 • 13145 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Financial Times

Хранитель

Facebook

ТикТок

В Ватикане похороны Папы Франциска продлятся 9 дней, затем начнется конклав

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Погребальные мероприятия по смерти Папы Франциска продлятся девять дней. Конклав для избрания следующего понтифика состоится в течение месяца.

В Ватикане похороны Папы Франциска продлятся 9 дней, затем начнется конклав

Погребальные мероприятия по случаю смерти Папы Франциска продлятся в течение девяти дней. Также в Ватикане сообщили, что конклав для избрания следующего понтификата будет проходить в течение месяца, сообщает ANSA, пишет УНН.

На площади Святого Петра уже собрались верующие, некоторые из которых в Пасхальное воскресенье увидели еще живого Папу Франциска, который махал людям рукой.

Как будут проходить похороны

Папские похороны традиционно были сложным делом, но недавно Папа Франциск одобрил планы сделать всю процедуру более простой. Предыдущих понтификов хоронили в трех гробах из кипариса, свинца и дуба. Папа Римский Франциск выбрал простой деревянный гроб, обшитый цинком.

Он также отказался от традиции размещения тела Папы на возвышении, известном как катафалк, в базилике Святого Петра для публичного обозрения. Вместо этого, людей, которые захотят попрощаться с Папой, пригласят отдать дань уважения, пока его тело останется внутри гроба со снятой крышкой.

Франциск также станет первым Папой Римским за более чем столетие, которого похоронят за пределами Ватикана. Он будет похоронен в базилике Святой Марии Великой, одной из четырех главных папских базилик в Риме.

Колокола базилики Святого Петра в Ватикане возвестили о смерти Папы Франциска: на площади собираются скорбящие верующие21.04.25, 14:44 • 906 просмотров

Дополнение

Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X отреагировал на смерть Папы Франциска. Он заявил, что жизнь Папы была посвящена Богу, людям и церкви, а также что он молился за Украину.

Митрополит Епифаний также прокомментировал смерть Папы Франциска, отметив его служение и помощь Украине. Он подчеркнул важность усилий Папы в освобождении пленных и возвращении детей, которые "будут жить в сердцах".

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов21.04.25, 13:05 • 33592 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Рим
Папа Франциск
Владимир Зеленский
Украина
Ватикан
Brent
$66.46
Bitcoin
$86,973.80
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,415.96
Ethereum
$1,627.34