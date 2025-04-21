Його життя було присвячене Богові, людям і церкві: Зеленський про смерть Папи Римського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть Папи Франциска, заявивши, що його життя було присвячене Богові, людям і Церкві. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Мільйони людей по всьому світу оплакують трагічну новину про смерть Папи Франциска. Його життя було присвячене Богові, людям і Церкві. Він умів дарувати надію, полегшувати страждання молитвою та сприяти єдності. Він молився за мир в Україні та за українців. Ми сумуємо разом із католиками та всіма християнами, які шукали в Папі Франциску духовної підтримки. Вічна пам’ять! - написав Президент.

Нагадаємо

Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.