Его жизнь была посвящена Богу, людям и церкви: Зеленский о смерти Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Папы Франциска, заявив, что его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Об этом он написал в соцсети X, пишет УНН.

Миллионы людей по всему миру оплакивают трагическую новость о смерти Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Он умел дарить надежду, облегчать страдания молитвой и способствовать единству. Он молился за мир в Украине и за украинцев. Мы скорбим вместе с католиками и всеми христианами, искавшими в Папе Франциске духовной поддержки. Вечная память! - написал Президент.

Напомним

Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.