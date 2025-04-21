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Его жизнь была посвящена Богу, людям и церкви: Зеленский о смерти Папы Римского

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х отреагировал на смерть Папы Франциска. Он заявил, что жизнь Папы была посвящена Богу, людям и церкви, а также что он молился за Украину.

Его жизнь была посвящена Богу, людям и церкви: Зеленский о смерти Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Папы Франциска, заявив, что его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Об этом он написал в соцсети X, пишет УНН.

Миллионы людей по всему миру оплакивают трагическую новость о смерти Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Он умел дарить надежду, облегчать страдания молитвой и способствовать единству. Он молился за мир в Украине и за украинцев. Мы скорбим вместе с католиками и всеми христианами, искавшими в Папе Франциске духовной поддержки. Вечная память!

- написал Президент.

 

Напомним

Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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