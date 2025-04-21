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Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну
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Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

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Помер Папа Франциск

Київ • УНН

 • 4322 перегляди

Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Помер Папа Франциск

Помер Папа Римський Франциск, повідомили у Ватикані, пишуть AFP та Vatican News, передає УНН.

Деталі

"Помер Папа Франциск", - з посиланням на Ватикан повідомило AFP.

"Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта", - повідомило Vatican News, новинний сервіс, який надає Дикастерія комунікації Святого Престолу.

Як пише Vatican News, про смерть Папи Франциска зі скорботою сповістив кардинал Кевін Фаррелл, камерленг Святої Римської Церкви. 

Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога

- сказав Кевін Фаррелл.

Довідково

Франциск (нар. 17 грудня 1936) - 266-й Папа Римський з 13 березня 2013 року). Був кардиналом, примасом Аргентини (2001-2013), архієпископом Буенос-Айреським (1998-2013). Отримав титул кардинала від папи Івана Павла ІІ (2001). Обраний Папою на конклаві 2013 року. Перший понтифік-єзуїт. Прийняв ім'я на честь Франциска Ассизького. У миру - Хорхе Маріо Берґольйо (ісп. Jorge Mario Bergoglio).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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