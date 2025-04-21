Умер Папа Франциск

Скончался Папа Римский Франциск, сообщили в Ватикане, пишут AFP и Vatican News, передает УНН.

Детали

"Скончался Папа Франциск", - со ссылкой на Ватикан сообщило AFP.

"Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта", - сообщило Vatican News, новостной сервис, предоставляемый Дикастерией по коммуникациям Святого Престола.

Как пишет Vatican News, о смерти Папы Франциска со скорбью возвестил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Святой Римской Церкви.

Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу беднейших и наиболее маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как истинного ученика Господа Иисуса, мы предаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога - сказал Кевин Фаррелл.

Справка

Франциск (род. 17 декабря 1936) - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года). Был кардиналом, примасом Аргентины (2001-2013), архиепископом Буэнос-Айресским (1998-2013). Получил титул кардинала от папы Иоанна Павла II (2001). Избран Папой на конклаве 2013 года. Первый понтифик-иезуит. Принял имя в честь Франциска Ассизского. В миру - Хорхе Марио Бергольо (исп. Jorge Mario Bergoglio).

