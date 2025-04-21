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Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов
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Колокола базилики Святого Петра в Ватикане возвестили о смерти Папы Франциска: на площади собираются скорбящие верующие

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Кардинал Фаррелл Папы Римского Франциска подтвердил его смерть около 7:30 утра в Санта-Марте, люди собираются на площади Святого Петра.

Колокола базилики Святого Петра в Ватикане возвестили о смерти Папы Франциска: на площади собираются скорбящие верующие

В Ватикане в базилике Святого Петра бьют колокола в связи со смертью Папы Римского Франциска. На площади Святого Петра собираются скорбящие люди со всего мира, чтобы отдать последнюю дань уважения покойному понтифику после его смерти в Пасхальный понедельник, пишет УНН со ссылкой на  трансляции с площади, видео с которой распространили мировые СМИ. 

Подробности

Большие колокола базилики Святого Петра начали звонить, чтобы сообщить жителям Рима о смерти Понтифика, и сотни людей собрались, чтобы отдать дань памяти Папе после его смерти в возрасте 88 лет.

Ватикан подтвердил, что Папа Франциск скончался сегодня утром около 7:30. Кардинал Кевин Фаррелл объявил эту новость в Casa Santa Marta, неподалеку от базилики Святого Петра.

"Дорогие братья и сестры, с глубоким прискорбием я должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. В 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца", - сказал Фаррелл.

Кардинал добавил, что вся жизнь Франциска была посвящена служению Господу и Церкви. Он отметил, что Папа Франциск всегда призывал жить ценностями Евангелия и особенно заботиться о самых бедных и маргинализированных людях.

"С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса, мы вручаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Единого и Троичного Бога", - отметил Фаррелл.

Дополнение

Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х отреагировал на смерть Папы Франциска. Он заявил, что жизнь Папы была посвящена Богу, людям и церкви, а также что он молился за Украину.

Митрополит Епифаний также прокомментировал смерть Папы Франциска, отметив его служение и помощь Украине. Он подчеркнул важность усилий Папы в освобождении пленных и возвращении детей, которые "будут жить в сердцах".

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов21.04.25, 13:05 • 20630 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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