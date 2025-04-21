Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

После смерти Папы Франциска в возрасте 88 лет возник традиционный вопрос: кто следующим сядет на Святой Престол. Будущие выборы Папы могут стать серьезной ареной для противостояния более либеральной ветви Католической Церкви и их более консервативными коллегами, пишет УНН со ссылкой на Express.

Вакантный Престол

Sede Vacante (вакантный престол) — период, когда Святой Престол не занят понтификом (то есть в период между смертью или отречением Папы римского и избранием его преемника).

Фаза вакантного Престола начинается, когда кардинал-камерленго констатирует смерть папы следующим образом: трижды ударяет умершего понтифика серебряным молоточком в лоб, называет его именем, данным ему при крещении, и просит откликнуться. После того, как Папа не откликнулся, кардинал-камерленго произносит фразу: Vere Papa mortuus est ("Папа действительно мертв"), и папский престол вступает в период Sede Vacante.

В период Sede Vacante все чиновники Римской курии лишаются своих постов, за исключением трех человек: камерленго Римско-Католической церкви, декана Коллегии кардиналов и великого пенитенциария. В этот период Святым Престолом и Римско-Католической церковью руководит Коллегия кардиналов, во главе с камерленго, который является местоблюстителем главы Святого Престола.

Как пройдут выборы Папы

Кардиналы со всего мира прибывают в Рим после смерти понтифика. Они будут проводить ежедневные встречи, известные как общие конгрегации, чтобы обсудить церковные дела и изложить характеристики, которые, по мнению каждого, должен иметь новый Папа.

Кардиналы в возрасте от 80 лет могут посещать общие конгрегации, но им запрещено входить на конклав для избрания следующего Папы, который является собранием кардиналов в возрасте до 80 лет. Значительная часть обсуждений происходит во время личного взаимодействия между кардиналами.

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Традиционно перед началом конклава отмечается 15-дневный траур. Перед тем, как уйти в отставку в 2013 году, Папа Римский Бенедикт XVI изменил конституцию относительно выборов, чтобы разрешить начать этот процесс раньше, если кардиналы этого захотят, или максимум через 20 дней после смерти, если некоторым кардиналам будет трудно добраться до Рима.

Конклав проходит в Сикстинской капелле. До двух конклавов в 1978 году, на которых были избраны Иоанн Павел I и Иоанн Павел II, кардиналы оставались во временных комнатах вокруг Сикстинской капеллы.

После конклава 2005 года, на котором был избран Папа Римский Бенедикт XVI, они голосовали в Сикстинской капелле, но остались в гостевом доме Santa Marta, который имеет примерно 130 номеров. Кардиналов автобусами доставляют в Сикстинскую капеллу из дома Santa Marta.

Что такое конклав

Слово "конклав" происходит от латинского "с ключом". Его истоки уходят корнями в традицию, которая началась в XIII веке, когда кардиналов запирали, чтобы заставить их принять решение как можно быстрее и ограничить внешнее вмешательство.

В эти дни участникам запрещено любое общение с внешним миром. Телефоны, Интернет и газеты запрещены, а полиция Ватикана использует электронные устройства безопасности для обеспечения соблюдения правил.

За исключением первого дня конклава, когда происходит одно голосование, кардиналы голосуют дважды в день.

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Для избрания требуется большинство в две трети плюс один голос. Если никто не избран через 13 дней, проводится второй тур между двумя ведущими кандидатами, но сохраняется необходимое большинство в две трети плюс один. Это будет способствовать единству и препятствовать поискам компромиссных кандидатов.

Кто может стать Папой

Вот шесть возможных претендентов на должность главы Святого Престола, известные как "папабили". Кто-то из них может стать новым главой всемирной Католической церкви:

Кардинал Луис Антонио Тагле: бывший архиепископ Манилы, филиппинский прелат является давним претендентом на папство.

Тагле считается представителем левого крыла и не стеснялся выражать либеральные взгляды, критикуя взгляд Церкви на развод и однополые отношения. В этом смысле он, вероятно, продолжит постоянные попытки Папы Франциска модернизировать мировоззрение Церкви и сосредоточиться на распространении социальной справедливости.

Кардинал Пьетро Паролин: влиятельный топ-дипломат Ватикана и умеренных взглядов.

Паролин, которому сейчас 70 лет, поддерживает либеральное мировоззрение и недавно заявил, что надеется на "конец страданиям палестинского народа", а также призвал Европу "переоткрыть себя", чтобы иметь возможность противостоять "главным вызовам" эпохи.

Кардинал Вим Эйк: считается, что бывший нидерландский врач является главным консервативным соперником, противостоящим прогрессивному крылу Церкви.

Он решительно выступал против Папы Франциска из-за его одобрения гражданских браков, а также критиковал Папу из-за его неспособности отклонить предложение, которое позволило бы протестантам принимать Евхаристию в католических церквях.

Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу: архиепископ Киншасы наиболее известен тем, что отклонил декларацию Папы Франциска, которая разрешает священникам благословлять неженатые и однополые пары.

Поскольку он представляет культурно консервативное африканское крыло церкви, его избрание было бы шокирующим отказом от попыток Папы Франциска обновить имидж католицизма в последние годы.

Кардинал Петер Эрдо: венгр, ранее выступал против развода или повторного вступления в брак католиков, принимавших Святое Причастие.

Он был явным противником того, чтобы европейские страны принимали беженцев. Его считают близким к авторитарному лидеру Венгрии Виктору Орбану, он также выступал против массовой миграции.

Кардинал Рэймонд Берк: 76-летний Берк, американский консерватор, ранее оспаривал согласие Папы Франциска разрешить разведенным и повторно вступившим в брак католикам принимать Евхаристию.

Он также бросил вызов Церкви относительно ее недавней позиции по контрацепции, гомосексуалистам и гражданским бракам. Как сообщается, в ноябре 2023 года Папа Римский Франциск выселил Берка из его субсидированной квартиры в Ватикане и отменил его зарплату как кардинала в отставке.

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Напомним

Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.