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Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Киев • УНН

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Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет 21 апреля в 7:35. Его понтификат с 2013 года отметился реформами и служением, несмотря на длительные проблемы со здоровьем.

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Сегодня, 21 апреля, на следующий день после Пасхи, в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск. Чем запомнился его понтификат и каким было отношение Папы Франциска к Украине - в материале УНН.

"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня утром в 7:35 епископ Рима Франциск вернулся к дому Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и общей любовью, особенно в пользу самых бедных и маргинализированных. Благодарность за его пример как истинного ученика Господа Иисуса, мы вручаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Единого и Триединого Бога", - сообщил кардинал Кевин Фаррелл. 

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Болезнь Папы

Папа был госпитализирован в поликлинику Агостино Джемелли в пятницу, 14 февраля 2025 года, после того, как несколько дней страдал от бронхита.

Состояние здоровья Папы Франциска постепенно ухудшалось, и во вторник, 18 февраля, его врачи диагностировали двустороннюю пневмонию.

После 38 дней в больнице Папа вернулся в свою ватиканскую резиденцию в Casa Santa Marta, чтобы продолжить свое выздоровление.

В 1957 году, когда ему было около 20 лет, Хорхе Марио Бергольо перенес операцию в родной Аргентине, чтобы удалить часть его легкого, которая была поражена тяжелой респираторной инфекцией.

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С возрастом Папа Франциск часто болел респираторными заболеваниями, даже отменил запланированный визит в Объединенные Арабские Эмираты в ноябре 2023 года из-за гриппа и воспаления легких.

Какими будут похороны Папы

В апреле 2024 года покойный Папа Франциск одобрил обновленное издание литургической книги для папских похоронных обрядов, которое должно регулировать процесс похорон Понтифика.

Второе издание Ordo Exsequiarum Romani Pontificis вводит несколько новых элементов, в том числе то, как следует обращаться с останками Папы после смерти.

По словам архиепископа Диего Равелли, Магистра Апостольских Церемоний, покойный Папа Франциск просил упростить похоронные обряды и сосредоточить их на выражении веры Церкви в Воскресшее Тело Христа.

"Обновленный обряд, - сказал архиепископ Равелли, - стремится еще больше подчеркнуть, что похороны Римского Понтифика являются похоронами пастора и ученика Христа, а не могущественной личности этого мира".

Франциск-священник

Когда Хорхе Марио Бергольо (мирское имя Папы Франциска) исполнился 21 год, он поступил в семинарию. В 1958 году он присоединился к ордену иезуитов и получил гуманитарное образование в учебных заведениях ордена. Затем Франциск изучал гуманитарные науки, работал преподавателем литературы и психологии. Свой путь священника Франциск начал в 1969 году.

Как пишут в сети, он стал священником из-за неудачной любви. В юном возрасте он был влюблен в девушку по имени Амалия. В детстве он заявлял, что если не женится на ней, то станет священником. Впрочем, родители девушки были против их дружбы. Эту историю рассказывала Амалия, в которую в детстве был влюблен будущий Папа Римский.

Понтификат Франциска

Франциск стал Папой Римским 13 марта 2013 года. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем. Бенедикт XVI умер в декабре 2022 года.

Его Понтификат запомнился прежде всего непрерывными литургическими реформами, а также попытками строить диалог с другими религиями и атеистами.

Папа Римский и Украина

Некоторые действия и слова Папы Франциска вызвали возмущение и непонимание в Украине. В частности, на Крестном пути в Ватикане после начала полномасштабного вторжения крест вместе несли украинка и россиянка. Кроме того, Папа осудил решение Украины запретить деятельность русской церкви на своей территории.

Вместе с тем Папа активно принимал паломников из Украины, общался с военнослужащими и даже получил от них подписанный украинский флаг. Подобных встреч с российскими военными никогда не было.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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