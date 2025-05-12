Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

В этом году 69-й песенный конкурс Евровидение пройдет в швейцарском Базеле. 13 и 15 мая пройдут полуфиналы, а 17 мая – гранд-финал. Примут участие в конкурсе 37 стран, Украину представит группа Ziferblat, которая будет выступать под номером 5 в первом полуфинале. УНН собрал информацию, где смотреть и как голосовать в преддверии песенного конкурса.

Детали

Результаты Национального отбора в 2025 году

Новым музыкальным продюсером нынешнего Национального отбора на Евровидение стала певица Тина Кароль. Суспильне получило 374 песни от 232 сольных исполнителей и 72 групп из Украины и других стран. В результате было отобрано 10 финалистов. Победу и право представлять Украину на Евровидении получила группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Ziferblat уже находится в Базеле и успели провести две репетиции на сцене Евровидения-2025.

Режиссером-постановщиком номера для украинской группы стала Мария Коростелева.

В марте музыканты презентовали конкурсную версию песни "Bird of Pray", с которой будут выступать в Базеле. В частности, в аранжировку было добавлено оркестровое звучание.

Дизайнером костюмов группы Ziferblat стал известный украинский модельер Иван Фролов, который сотрудничал с такими мировыми звездами, как Дженифер Лопес, Бейонсе, Кэтти Перри.

Где и когда смотреть Евровидение-2025

13 и 15 мая пройдут полуфиналы, а 17 мая – гранд-финал. Украина выступает в первом полуфинале под номером 5.

Прямая трансляция стартует в 21:00 по центральноевропейскому времени (по киевскому в 22:00).

Смотреть конкурс можно будет:

на телеканале «Суспильне Культура»;

на официальном веб-сайте «Суспильне. Евровидение»; https://www.youtube.com/@EurovisionSongContest

на YouTube-канале «Суспильне мовлення»;

на официальном сайте Евровидения (без перевода);

слушать на Радио Промінь.

Как голосовать за участников во время конкурса

Зрители из 37 стран-участниц смогут отдать свои голоса с помощью официального приложения "Евровидение". Приложение доступно для устройств на Windows, Android и iOS.

Также можно будет голосовать по телефону и/или SMS. Соответствующие номера будут указаны на экране во время трансляции каждым национальным вещателем.

Кроме того, будет возможность проголосовать на сайте www.esc.vote (доступном в течение недели прямых эфиров).

Когда может голосовать Украина

Украинцы могут голосовать по правилам только в том полуфинале, в котором выступает представитель от Украины. В этом году это 13 мая в первом полуфинале. Также голосование будет доступно в финале.

Если украинец находится за границей и смотрит конкурс, например, во Франции, Италии, Великобритании, то можно голосовать во время обоих полуфиналов.

Голосовать можно до 20 раз за страны, которые вам понравились.

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