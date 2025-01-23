Євробачення-2025: оголосили пісні та порядок виступів фіналістів нацвідбору

Організатор Національного відбору на Євробачення-2025 "Суспільне Мовлення" офіційно презентувало пісні учасників Нацвідбору та провело жеребкування порядку виступів у фіналі, пише УНН.

Деталі

За результатами жеребкування у фіналі Національного відбору учасники виступатимуть у такому порядку:

1. Влад Шериф — "Wind of change"

2. Абіє — "Дім"

3. MOLODI — "my sea"

4. Future Culture — "Waste My Time"

5. Маша Кондратенко — "No Time to Cry"

6. KHAYAT — "HONOR"

7. FIЇNKA — "Культура"

8. KRYLATA — "STAY TRUE"

9. Ziferblat — "Bird of Pray"

10. "ДК Енергетик" — "Сіль"

10 фіналістів Нацвідбору вже 8 лютого виборюватимуть право представляти Україну на Євробаченні у Базелі.

Переможця Національного відбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі та глядачів під час фінального концерту. Вечір Євробачення стартує о 18:00 з передшоу, о 18:30 — старт трансляції Нацвідбору.

До журі Нацвідбору-2025, за результатами голосування у застосунку "Дія", обрали співачку, переможницю Євробачення-2016 Джамалу; музиканта, продюсера, лідера рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергія Танчинця та фронтвумен гурту Go_A Катерину Павленко.

Доповнення

69-й пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 17 травня, а півфінали - 13 та 15 травня 2025 року. Конкурс пройде на арені St. Jakobshalle після перемоги Nemo з піснею "The Code" на Євробаченні-2024.

"Суспільне Мовлення", яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на пісенному конкурсі Євробачення.