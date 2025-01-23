Евровидение-2025: объявили песни и порядок выступлений финалистов нацотбора

ukenru
Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
14:59 • 20051 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
14:15 • 56173 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
14:09 • 42238 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
14:03 • 42436 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
13:47 • 70299 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
13:09 • 50221 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
12:05 • 69923 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 101365 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Эксклюзив
Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"
23 января, 09:28 • 101686 просмотра

Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
23 января, 06:26 • 113128 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

23 января, 06:31 • 101522 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

23 января, 08:12 • 117300 просмотра
Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

10:07 • 82266 просмотра
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

11:19 • 101547 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

12:50 • 57762 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

14:15 • 56179 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

13:47 • 70299 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 166767 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 166073 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 169042 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

15:48 • 2079 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

15:44 • 2147 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

15:02 • 11736 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

14:08 • 24790 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

12:50 • 57762 просмотра
Актуальное
Евровидение-2025: объявили песни и порядок выступлений финалистов нацотбора

Евровидение-2025: объявили песни и порядок выступлений финалистов нацотбора

Киев  •  УНН

 • 5229 просмотра

Read in English

«Суспільне Мовлення» представило 10 песен участников Нацотбора и провело жеребьевку порядка выступлений. Финал отбора пройдет 8 февраля, победителя определят жюри и зрители.

Организатор Национального отбора на Евровидение-2025 "Суспільне Мовлення" официально представило песни участников Нацотбора и провело жеребьевку порядка выступлений в финале, пишет УНН.

Детали

По результатам жеребьевки в финале Национального отбора участники будут выступать в таком порядке:

1. Влад Шериф - "Wind of change"

2. Абие - "Дім"

3. MOLODI — "my sea"

4. Future Culture - "Waste My Time"

5. Маша Кондратенко - "No Time to Cry"

6. KHAYAT — "HONOR"

7. FIЇNKA - "Культура"

8. KRYLATA — "STAY TRUE"

9. Ziferblat — "Bird of Pray"

10. "ДК Енергетик" — "Сіль"

10 финалистов Нацотбора уже 8 февраля будут бороться за право представлять Украину на Евровидении в Базеле. 

Победителя Национального отбора и представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри и зрителей во время финального концерта. Вечер Евровидения стартует в 18:00 с предшоу, в 18:30 - старт трансляции Нацотбора. 

В жюри Нацотбора-2025, по результатам голосования в приложении "Дія", выбрали певицу, победительницу Евровидения-2016 Джамалу; музыканта, продюсера, лидера рок-группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергея Танчинца и фронтвумен группы Go_A Екатерину Павленко. 

Дополнение

69-й песенный конкурс Евровидение пройдет в швейцарском городе Базель. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 17 мая, а полуфиналы - 13 и 15 мая 2025 года. Конкурс пройдет на арене St. Jakobshalle после победы Nemo с песней "The Code" на Евровидении-2024. 

"Суспільне Мовлення", которое является членом Европейского вещательного союза, организует и проводит отбор песни и представителя от Украины, а также обеспечивает участие представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Культура
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы