Евровидение-2025: объявили песни и порядок выступлений финалистов нацотбора
Киев • УНН
«Суспільне Мовлення» представило 10 песен участников Нацотбора и провело жеребьевку порядка выступлений. Финал отбора пройдет 8 февраля, победителя определят жюри и зрители.
Организатор Национального отбора на Евровидение-2025 "Суспільне Мовлення" официально представило песни участников Нацотбора и провело жеребьевку порядка выступлений в финале, пишет УНН.
Детали
По результатам жеребьевки в финале Национального отбора участники будут выступать в таком порядке:
1. Влад Шериф - "Wind of change"
2. Абие - "Дім"
3. MOLODI — "my sea"
4. Future Culture - "Waste My Time"
5. Маша Кондратенко - "No Time to Cry"
6. KHAYAT — "HONOR"
7. FIЇNKA - "Культура"
8. KRYLATA — "STAY TRUE"
9. Ziferblat — "Bird of Pray"
10. "ДК Енергетик" — "Сіль"
10 финалистов Нацотбора уже 8 февраля будут бороться за право представлять Украину на Евровидении в Базеле.
Победителя Национального отбора и представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри и зрителей во время финального концерта. Вечер Евровидения стартует в 18:00 с предшоу, в 18:30 - старт трансляции Нацотбора.
В жюри Нацотбора-2025, по результатам голосования в приложении "Дія", выбрали певицу, победительницу Евровидения-2016 Джамалу; музыканта, продюсера, лидера рок-группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергея Танчинца и фронтвумен группы Go_A Екатерину Павленко.
Дополнение
69-й песенный конкурс Евровидение пройдет в швейцарском городе Базель. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 17 мая, а полуфиналы - 13 и 15 мая 2025 года. Конкурс пройдет на арене St. Jakobshalle после победы Nemo с песней "The Code" на Евровидении-2024.
"Суспільне Мовлення", которое является членом Европейского вещательного союза, организует и проводит отбор песни и представителя от Украины, а также обеспечивает участие представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение.