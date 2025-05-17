Євробачення: колишні учасники закликають організаторів заборонити виступ Ізраїлю

Понад 70 колишніх учасників Євробачення закликають заборонити Ізраїлю виступ через війну в Газі. Вони вимагають застосувати ті ж санкції, що були накладені на росію у 2022 році.