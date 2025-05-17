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Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV
17 травня, 13:35 • 105334 перегляди

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

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16 травня, 15:59 • 309931 перегляди

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Ziferblat на Євробаченні-2025 подякував Європі та виголосив "Слава Україні!"

У фіналі Євробачення-2025 гурт Ziferblat подякував Європі за підтримку України. Після виступу лідер гурту виголосив патріотичне гасло.

Культура • 20:37 • 1796 перегляди

Пісня Великої Британії на Євробаченні пролунала біля Букінгемського палацу

Оркестр виконав пісню Великої Британії перед фіналом конкурсу у Швейцарії. Королівська родина побажала удачі Remember Monday.

Культура • 17 травня, 12:19 • 3270 перегляди

Ziferblat виступить сьомим у гранд-фіналі Євробачення-2025

Український гурт Ziferblat виступить сьомим у гранд-фіналі Євробачення-2025, який відбудеться у швейцарському Базелі. Два півфінали вже визначили 20 учасників.

Суспільство • 16 травня, 07:03 • 2890 перегляди

Євробачення-2025: визначено всіх фіналістів пісенного конкурсу

У Базелі визначено фіналістів Євробачення-2025 після двох півфіналів. Україна увійшла до фіналу, де також виступлять країни-засновниці та переможці відбіркових турів.

Культура • 15 травня, 21:57 • 4052 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

15 травня у Базелі відбудеться другий півфінал Євробачення-2025, де виступлять 19 учасників. Трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Культура", YouTube та інших платформах.

Культура • 14 травня, 13:55 • 426609 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

Букмекери прогнозують перемогу Швеції на Євробаченні-2025. Україна має 11% шансів потрапити до п'ятірки кращих, а також у фінал пройшли Італія, Іспанія, Швейцарія та інші країни.

Культура • 14 травня, 11:12 • 88746 перегляди

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі

Український гурт Ziferblat став одним із 10 фіналістів Євробачення-2025 у Базелі. Вони виступали під 5-м номером та зірвали овації публіки.

Культура • 13 травня, 21:24 • 61604 перегляди

Євробачення-2025: Ziferblat подякував Європі за підтримку України

Український гурт Ziferblat, який виступає на Євробаченні-2025 у Базелі, висловив подяку Європі за підтримку. Лідер гурту Данило Лещинський зробив заяву після виступу у першому півфіналі.

Культура • 13 травня, 20:23 • 2983 перегляди

Ізраїльська учасниця Євробачення готується до можливого освистування

Юваль Рафаель, яка пережила напад ХАМАС, представлятиме Ізраїль на Євробаченні-2025. Вона репетирує виступ, готуючись до можливих протестів та освистувань.

Культура • 13 травня, 13:08 • 2939 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

У добірці прості та швидкі рецепти: сирні палички, крекери з беконом, перчики-піца, соус сморс та попкорн з шоколадом. Готуємо смачні перекуси на Євробачення-2025!

Суспільство • 13 травня, 10:48 • 90298 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

У півфіналах та фіналі Євробачення-2025 у Базелі глядачів чекають виступи переможців минулих років, зокрема, NEMO, Baby Lasagna та Jerry Heil.

Культура • 13 травня, 10:05 • 116129 перегляди

Зʼявилися результати опитування преси та глядачів після репетиції Євробачення 2025: як оцінили Україну

На репетиціях Євробачення 2025 преса та глядачі проголосували, але Україна не отримала балів. Лідером стали представники Швеції, а перший півфінал відбудеться 13 травня.

Суспільство • 13 травня, 07:27 • 10323 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

Сьогодні стартує Євробачення-2025 у Базелі. Ziferblat виступить під номером 5.

Культура • 13 травня, 05:20 • 190866 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

Огляд скандалів Євробачення-2025: критика костюмів Ziferblat, звинувачення у плагіаті, підтримка росії учасниками та цензура пісень. Чи вплинуть скандали на результати конкурсу?

Суспільство • 12 травня, 15:00 • 146859 перегляди

Бренд SOVA створив прикраси-мальви для образів Ziferblat на Євробаченні

Ювелірний дім SOVA розробив ексклюзивні прикраси для гурту Ziferblat, який представляє Україну на Євробаченні. Прикраси у формі мальв доповнюють сценічні образи.

Новини Бізнесу • 12 травня, 13:22 • 7896 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

69-й пісенний конкурс відбудеться у Базелі. Україну представить гурт Ziferblat під номером 5 у першому півфіналі 13 травня, дивитися онлайн.

Культура • 12 травня, 08:13 • 111176 перегляди

У Базелі відбулася церемонія відкриття Євробачення-2025

У швейцарському Базелі відбулась церемонія відкриття Євробачення-2025 з найдовшим в історії конкурсу бірюзовим килимом. Захід супроводжувався пропалестинськими акціями, зокрема блокуванням трамваю з делегацією Ізраїлю.

Культура • 11 травня, 21:54 • 5366 перегляди

Євробачення: Україна має 53% шансів пройти у десятку та лише 1% на перемогу - прогнози букмекерів

Український гурт Ziferblat має 53% шансів потрапити в десятку на Євробаченні-2025, але вірогідність перемоги становить лише 1%. Найбільш імовірним переможцем вважається Швеція з 35%.

Культура • 9 травня, 11:03 • 3114 перегляди

Ірландська телекомпанія просить обговорити участь Ізраїлю у "Євробаченні"

Ірландський мовник RTÉ звернувся до EBU щодо участі Ізраїлю в Євробаченні після закликів 72 екс-учасників конкурсу заборонити Kan через звинувачення у підтримці геноциду в Газі.

Культура • 9 травня, 00:57 • 4463 перегляди

Євробачення: колишні учасники закликають організаторів заборонити виступ Ізраїлю

Понад 70 колишніх учасників Євробачення закликають заборонити Ізраїлю виступ через війну в Газі. Вони вимагають застосувати ті ж санкції, що були накладені на росію у 2022 році.

Культура • 7 травня, 11:26 • 8880 перегляди

Стало відомо, у яких костюмах Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні: дизайнером став український модельєр Іван Фролов

Гурт "Циферблат" представить Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2025". Костюми для виступу створив український дизайнер Іван Фролов, відомий співпрацею зі світовими зірками.

Культура • 5 травня, 10:17 • 8056 перегляди

Український гурт Ziferblat вирушив на Євробачення-2025 до Швейцарії

Гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray представлятиме Україну на Євробаченні-2025 у Базелі. Музиканти виступатимуть 13 травня у першому півфіналі під номером п'ять.

Культура • 1 травня, 09:27 • 8573 перегляди

На "Євробаченні-2025" речницею від України стане співачка Jerry Heil: деталі

Співачка Jerry Heil стане речницею України на Євробаченні-2025 та оголосить бали нацжурі. Гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі під номером 5.

Культура • 29 квітня, 11:02 • 6636 перегляди

Українське журі на Євробачення-2025 обрали в "Дії": результати 17 травня

Понад 87 тисяч українців взяли участь в опитуванні в Дії щодо складу Нацжурі на Євробачення-2025. Результати будуть оголошені 17 травня у день гранд-фіналу конкурсу.

Суспільство • 31 березня, 07:40 • 23577 перегляди

Український гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі Євробачення-2025: під яким номером

Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.

Суспільство • 28 березня, 13:42 • 30912 перегляди

Євробачення-2025: чи пройде Ziferblat у фінал - прогноз букмекерів

Букмекери прогнозують, що український гурт Ziferblat пройде до фіналу Євробачення-2025, посівши сьоме місце у першому півфіналі. Фаворитами першого півфіналу є Швеція, Естонія та Нідерланди.

Культура • 27 березня, 03:05 • 35048 перегляди

Українці зможуть обрати членів журі на Євробачення-2025 в "Дії"

В "Дії" проходить опитування для обрання членів національного журі Євробачення-2025. П'ятірка кандидатів, що наберуть найбільше голосів, оцінюватиме виступи країн.

Суспільство • 24 березня, 08:29 • 22903 перегляди

Фінську співачку змусили змінити номер на "Євробаченні" через "надмірну сексуальність"

Європейська мовна спілка (EBU) вимагає від Еріки Вікман змінити костюм і постановку, вважаючи їх занадто відвертими. Співачка змушена підкоритися правилам конкурсу.

Новини Світу • 13 березня, 15:25 • 22170 перегляди

Гурт Ziferblat оновив пісню "Bird of Pray" для Євробачення-2025

Український гурт Ziferblat представив конкурсну версію пісні "Bird of Pray" для виступу на Євробаченні-2025 у Базелі. Оновлена композиція отримала оркестрове звучання та нові вокальні партії у приспіві.

Культура • 10 березня, 10:35 • 14100 перегляди

Цензура "Євробачення-2025" не пропустила пісню Мальти через пікантне слово

Європейська мовна спілка заборонила використання мальтійського слова kant у пісні представниці Мальти Міріани Конте. Мальтійський мовник має до 10 березня змінити текст пісні або обрати нову композицію.

Культура • 5 березня, 10:22 • 18078 перегляди