У фіналі Євробачення-2025 гурт Ziferblat подякував Європі за підтримку України. Після виступу лідер гурту виголосив патріотичне гасло.
Оркестр виконав пісню Великої Британії перед фіналом конкурсу у Швейцарії. Королівська родина побажала удачі Remember Monday.
Український гурт Ziferblat виступить сьомим у гранд-фіналі Євробачення-2025, який відбудеться у швейцарському Базелі. Два півфінали вже визначили 20 учасників.
У Базелі визначено фіналістів Євробачення-2025 після двох півфіналів. Україна увійшла до фіналу, де також виступлять країни-засновниці та переможці відбіркових турів.
15 травня у Базелі відбудеться другий півфінал Євробачення-2025, де виступлять 19 учасників. Трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Культура", YouTube та інших платформах.
Букмекери прогнозують перемогу Швеції на Євробаченні-2025. Україна має 11% шансів потрапити до п'ятірки кращих, а також у фінал пройшли Італія, Іспанія, Швейцарія та інші країни.
Український гурт Ziferblat став одним із 10 фіналістів Євробачення-2025 у Базелі. Вони виступали під 5-м номером та зірвали овації публіки.
Український гурт Ziferblat, який виступає на Євробаченні-2025 у Базелі, висловив подяку Європі за підтримку. Лідер гурту Данило Лещинський зробив заяву після виступу у першому півфіналі.
Юваль Рафаель, яка пережила напад ХАМАС, представлятиме Ізраїль на Євробаченні-2025. Вона репетирує виступ, готуючись до можливих протестів та освистувань.
У добірці прості та швидкі рецепти: сирні палички, крекери з беконом, перчики-піца, соус сморс та попкорн з шоколадом. Готуємо смачні перекуси на Євробачення-2025!
У півфіналах та фіналі Євробачення-2025 у Базелі глядачів чекають виступи переможців минулих років, зокрема, NEMO, Baby Lasagna та Jerry Heil.
На репетиціях Євробачення 2025 преса та глядачі проголосували, але Україна не отримала балів. Лідером стали представники Швеції, а перший півфінал відбудеться 13 травня.
Сьогодні стартує Євробачення-2025 у Базелі. Ziferblat виступить під номером 5.
Огляд скандалів Євробачення-2025: критика костюмів Ziferblat, звинувачення у плагіаті, підтримка росії учасниками та цензура пісень. Чи вплинуть скандали на результати конкурсу?
Ювелірний дім SOVA розробив ексклюзивні прикраси для гурту Ziferblat, який представляє Україну на Євробаченні. Прикраси у формі мальв доповнюють сценічні образи.
69-й пісенний конкурс відбудеться у Базелі. Україну представить гурт Ziferblat під номером 5 у першому півфіналі 13 травня, дивитися онлайн.
У швейцарському Базелі відбулась церемонія відкриття Євробачення-2025 з найдовшим в історії конкурсу бірюзовим килимом. Захід супроводжувався пропалестинськими акціями, зокрема блокуванням трамваю з делегацією Ізраїлю.
Український гурт Ziferblat має 53% шансів потрапити в десятку на Євробаченні-2025, але вірогідність перемоги становить лише 1%. Найбільш імовірним переможцем вважається Швеція з 35%.
Ірландський мовник RTÉ звернувся до EBU щодо участі Ізраїлю в Євробаченні після закликів 72 екс-учасників конкурсу заборонити Kan через звинувачення у підтримці геноциду в Газі.
Понад 70 колишніх учасників Євробачення закликають заборонити Ізраїлю виступ через війну в Газі. Вони вимагають застосувати ті ж санкції, що були накладені на росію у 2022 році.
Гурт "Циферблат" представить Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2025". Костюми для виступу створив український дизайнер Іван Фролов, відомий співпрацею зі світовими зірками.
Гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray представлятиме Україну на Євробаченні-2025 у Базелі. Музиканти виступатимуть 13 травня у першому півфіналі під номером п'ять.
Співачка Jerry Heil стане речницею України на Євробаченні-2025 та оголосить бали нацжурі. Гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі під номером 5.
Понад 87 тисяч українців взяли участь в опитуванні в Дії щодо складу Нацжурі на Євробачення-2025. Результати будуть оголошені 17 травня у день гранд-фіналу конкурсу.
Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.
Букмекери прогнозують, що український гурт Ziferblat пройде до фіналу Євробачення-2025, посівши сьоме місце у першому півфіналі. Фаворитами першого півфіналу є Швеція, Естонія та Нідерланди.
В "Дії" проходить опитування для обрання членів національного журі Євробачення-2025. П'ятірка кандидатів, що наберуть найбільше голосів, оцінюватиме виступи країн.
Європейська мовна спілка (EBU) вимагає від Еріки Вікман змінити костюм і постановку, вважаючи їх занадто відвертими. Співачка змушена підкоритися правилам конкурсу.
Український гурт Ziferblat представив конкурсну версію пісні "Bird of Pray" для виступу на Євробаченні-2025 у Базелі. Оновлена композиція отримала оркестрове звучання та нові вокальні партії у приспіві.
Європейська мовна спілка заборонила використання мальтійського слова kant у пісні представниці Мальти Міріани Конте. Мальтійський мовник має до 10 березня змінити текст пісні або обрати нову композицію.