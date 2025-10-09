Переможець Євробачення 2024 Nemo прибув до Києва напередодні концерту
Київ • УНН
Переможець Євробачення 2024 Nemo приїхав до Києва, де прогулявся історичними локаціями та записав відеопривітання для українських шанувальників. Концерт співака відбудеться 10 жовтня.
Деталі
Nemo прибув до столиці України та прогулявся біля Софійського собору, милуючись архітектурою та атмосферою міста. Під час візиту артист записав коротке відео для шанувальників, у якому поділився радістю від перебування у Києві.
Концерт артиста запланований на 10 жовтня, і фанати очікують яскравого шоу з хітами, які принесли йому перемогу на Євробаченні 2024 року.
