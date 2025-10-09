Победитель Евровидения 2024 Nemo прибыл в Киев накануне концерта
Победитель Евровидения 2024 Nemo приехал в Киев, где прогулялся по историческим локациям и записал видеоприветствие для украинских поклонников. Концерт певца состоится 10 октября.
Подробности
Nemo прибыл в столицу Украины и прогулялся возле Софийского собора, любуясь архитектурой и атмосферой города. Во время визита артист записал короткое видео для поклонников, в котором поделился радостью от пребывания в Киеве.
Концерт артиста запланирован на 10 октября, и фанаты ожидают яркого шоу с хитами, которые принесли ему победу на Евровидении 2024 года.
