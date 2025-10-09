Победитель Евровидения 2024 Nemo прибыл в Киев накануне концерта

$41.400.09
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
09:10 • 16293 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 12661 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 13681 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
07:35 • 22437 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 14445 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 15049 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16504 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26451 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48674 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
Эксклюзивы
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 31007 просмотра
В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодняPhoto9 октября, 03:56 • 9776 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 14370 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей06:16 • 7542 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 12523 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек09:40 • 10737 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
09:10 • 16291 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:35 • 22436 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 13:46 • 59304 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 64986 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 25762 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 43138 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 57102 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 58716 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 109695 просмотра
Победитель Евровидения 2024 Nemo прибыл в Киев накануне концерта

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Победитель Евровидения 2024 Nemo приехал в Киев, где прогулялся по историческим локациям и записал видеоприветствие для украинских поклонников. Концерт певца состоится 10 октября.

Победитель Евровидения 2024 Nemo прибыл в Киев накануне концерта

Победитель Евровидения 2024 года, артист Nemo, приехал в Киев, где прогулялся по историческим локациям и записал видеопоздравление для украинских поклонников. Концерт певца состоится уже 10 октября. Об этом артист сообщил в своем Instagram, пишет УНН.

Подробности

Nemo прибыл в столицу Украины и прогулялся возле Софийского собора, любуясь архитектурой и атмосферой города. Во время визита артист записал короткое видео для поклонников, в котором поделился радостью от пребывания в Киеве.

Концерт артиста запланирован на 10 октября, и фанаты ожидают яркого шоу с хитами, которые принесли ему победу на Евровидении 2024 года. 

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после развода появились вместе на красной дорожке07.10.25, 09:52 • 3415 просмотров

Степан Гафтко

Степан Гафтко

