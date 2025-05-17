Ziferblat на Євробаченні-2025 подякував Європі та виголосив "Слава Україні!"
Київ • УНН
У фіналі Євробачення-2025 гурт Ziferblat подякував Європі за підтримку України. Після виступу лідер гурту виголосив патріотичне гасло.
Гурт Ziferblat зі сцени у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" подякував Європі за підтримку і виголосив гасло "Слава Україні!". Про це інформує УНН з посиланням на Eurovision Song Contest 2025.
Деталі
Представники України на Євробаченні 2025, гурт Ziferblat, виступили у фіналі міжнародного конкурсу з піснею Bird of Pray у суботу, 17 травня. Музиканти вийшли на сцену у швейцарському Базелі під номером 7.
Європа, дякую дуже за вашу підтримку. Слава Україні!
Учасники Ziferblat показали стильний номер, режисеркою якого стала Марія Коростельова. Представники України з’явилися на сцені у костюмах в стилі 1970-х рожевого, синього та блакитного кольорів. Над сценічним образом працював дизайнер Іван Фролов.
Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід12.05.25, 17:00 • 146818 переглядiв