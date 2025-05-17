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Ziferblat на Евровидении-2025 поблагодарил Европу и произнес "Слава Украине!"

Киев • УНН

 • 504 просмотра

В финале Евровидения-2025 группа Ziferblat поблагодарила Европу за поддержку Украины. После выступления лидер группы произнес патриотический лозунг.

Ziferblat на Евровидении-2025 поблагодарил Европу и произнес "Слава Украине!"

Группа Ziferblat со сцены в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2025" поблагодарила Европу за поддержку и произнесла лозунг "Слава Украине!". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Eurovision Song Contest 2025.

Детали

Представители Украины на Евровидении 2025, группа Ziferblat, выступили в финале международного конкурса с песней Bird of Pray в субботу, 17 мая. Музыканты вышли на сцену в швейцарском Базеле под номером 7.

Европа, спасибо большое за вашу поддержку. Слава Украине!

- сказал после выступления лидер группы Даниил Лещинский.

Участники Ziferblat показали стильный номер, режиссером которого стала Мария Коростелева. Представители Украины появились на сцене в костюмах в стиле 1970-х розового, синего и голубого цветов. Над сценическим образом работал дизайнер Иван Фролов.

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след12.05.25, 17:00 • 146808 просмотров

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