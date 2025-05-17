Ziferblat на Евровидении-2025 поблагодарил Европу и произнес "Слава Украине!"
Киев • УНН
В финале Евровидения-2025 группа Ziferblat поблагодарила Европу за поддержку Украины. После выступления лидер группы произнес патриотический лозунг.
Группа Ziferblat со сцены в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2025" поблагодарила Европу за поддержку и произнесла лозунг "Слава Украине!". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Eurovision Song Contest 2025.
Детали
Представители Украины на Евровидении 2025, группа Ziferblat, выступили в финале международного конкурса с песней Bird of Pray в субботу, 17 мая. Музыканты вышли на сцену в швейцарском Базеле под номером 7.
Европа, спасибо большое за вашу поддержку. Слава Украине!
Участники Ziferblat показали стильный номер, режиссером которого стала Мария Коростелева. Представители Украины появились на сцене в костюмах в стиле 1970-х розового, синего и голубого цветов. Над сценическим образом работал дизайнер Иван Фролов.
Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след12.05.25, 17:00 • 146808 просмотров