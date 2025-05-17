Пісня Великої Британії на Євробаченні пролунала біля Букінгемського палацу

Оркестр ірландської гвардії виконав пісню Великої Британії на Євробаченні-2025 біля Букінгемського палацу в суботу вранці перед фіналом пісенного конкурсу у Швейцарії. Королівська родина поділилася цим відео в X, пише УНН.

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"Бажаємо Remember Monday удачі у фіналі Євробачення в Базелі сьогодні ввечері!" - підписали відео в акаунті королівської родини.

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У пісенному конкурсі, який цього року проходить у швейцарському Базелі, уже відбулося два півфінали, за підсумками яких визначилися 20 учасників, які приєдналися до "Великої п'ятірки" країн та чинних переможців конкурсу - Швейцарії.

Тепер у суботу, 17 травня, очікується гранд-фінал, і оприлюднено порядок виступів його учасників.

Україна, згідно з оприлюдненим порядком виступів, виступить 7-ою.