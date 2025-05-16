Ziferblat выступит седьмым в гранд-финале Евровидения-2025

Представители Украины - группа Ziferblat - выступят седьмыми в гранд-финале Евровидения-2025, сообщили организаторы, пишет УНН.

Детали

В песенном конкурсе, который в этом году проходит в швейцарском Базеле, уже состоялось два полуфинала, по итогам которых определились 20 участников, которые присоединились к "Большой пятерке" стран и действующих победителей конкурса - Швейцарии.

Теперь в субботу, 17 мая, ожидается гранд-финал, и обнародован порядок выступлений его участников - 16 мая утром, после второго полуфинала вечером в четверг.

Украина, согласно обнародованному порядку выступлений, выступит 7-ой.

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле