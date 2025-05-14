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Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле
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Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Украинская группа Ziferblat стала одним из 10 финалистов Евровидения-2025 в Базеле. Они выступали под 5-м номером и сорвали овации публики.

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

Украинская группа Ziferblat вышла в финал песенного конкурса Евровидение-2025. Первый полуфинал состоялся во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле, сообщает УНН.

Детали

Ziferblat оказался среди 10 финалистов, которые участвовали в отборе из 15 участников-конкурсантов первого полуфинала.

Три исполнителя попадали в финал автоматически: представители Италии и Испании как стран-основательниц конкурса, и Швейцарии - как страны-хозяйки Евровидения-2025.

Добавим, что кроме Украины в финал прошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония и Португалия.

Напомним

Украинская группа Ziferblat, выступающая на Евровидении-2025 в Базеле, выразила благодарность Европе за поддержку. Лидер группы Даниил Лещинский сделал заявление после выступления в первом полуфинале.

Группа Ziferblat сегодня выступала под 5-м номером и сорвала громкие овации в зале.

В Базеле состоялась церемония открытия Евровидения-202512.05.25, 00:54 • 5196 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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