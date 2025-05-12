В Базеле состоялась церемония открытия Евровидения-2025
Киев • УНН
В швейцарском Базеле состоялась церемония открытия Евровидения-2025 с самым длинным в истории конкурса бирюзовым ковром. Мероприятие сопровождалось пропалестинскими акциями, в частности блокированием трамвая с делегацией Израиля.
В швейцарском городе Базель состоялась церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2025. Об этом сообщает УНН.
Детали
Как информирует официальный сайт Евровидения-2025, мероприятие началось возле ратуши Базеля и протянулось через исторический мост, ведущий к выставочному центру Messe Basel. Во время шествия тысячи поклонников и представителей СМИ увидели 37 делегаций-участниц конкурса
Отмечается, что в мероприятии приняли участие до 2000 приглашенных гостей. На нем организаторы развернули самый длинный в истории конкурса бирюзовый ковер. Его длина достигла почти полутора километров.
Благодаря исторической архитектуре Базеля и современной эстетике выставочного комплекса город намерен дать впечатляющий старт конкурсу этого года, используя как традиции, так и инновации
Стоит добавить, что церемония открытия Евровидения-2025 сопровождалась пропалестинскими акциями. Группе пропалестинских активистов на короткое время даже удалось перегородить путь трамваю, где сидела делегация из Израиля.
Напомним
Украинская группа Ziferblat имеет 53% шансов попасть в десятку на Евровидении-2025, но вероятность победы составляет всего 1%. Наиболее вероятным победителем считается Швеция с 35%.
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