В Базеле состоялась церемония открытия Евровидения-2025

В швейцарском городе Базель состоялась церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2025. Об этом сообщает УНН.

Детали

Как информирует официальный сайт Евровидения-2025, мероприятие началось возле ратуши Базеля и протянулось через исторический мост, ведущий к выставочному центру Messe Basel. Во время шествия тысячи поклонников и представителей СМИ увидели 37 делегаций-участниц конкурса

Отмечается, что в мероприятии приняли участие до 2000 приглашенных гостей. На нем организаторы развернули самый длинный в истории конкурса бирюзовый ковер. Его длина достигла почти полутора километров.

Благодаря исторической архитектуре Базеля и современной эстетике выставочного комплекса город намерен дать впечатляющий старт конкурсу этого года, используя как традиции, так и инновации - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что церемония открытия Евровидения-2025 сопровождалась пропалестинскими акциями. Группе пропалестинских активистов на короткое время даже удалось перегородить путь трамваю, где сидела делегация из Израиля.

Напомним

Украинская группа Ziferblat имеет 53% шансов попасть в десятку на Евровидении-2025, но вероятность победы составляет всего 1%. Наиболее вероятным победителем считается Швеция с 35%.

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