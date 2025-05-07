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Евровидение: Бывшие участники призывают организаторов запретить выступление Израиля

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

Более 70 бывших участников Евровидения призывают запретить Израилю выступление из-за войны в Газе. Они требуют применить те же санкции, которые были наложены на россию в 2022 году.

Евровидение: Бывшие участники призывают организаторов запретить выступление Израиля

В преддверии нынешнего песенного конкурса Евровидение более 70 бывших участников подписали открытое письмо, в котором осуждают войну в Газе и требуют запретить выступление представительницы Израиля, как это было сделано в отношении россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

По информации издания, в письме, адресованном к Европейскому вещательному союзу, британская музыкантка Мэй Мюллер, победитель конкурса 1994 года от Ирландии Чарли МакГеттиган, португальский певец Фернандо Тордо и другие художники призвали исключить Израиль из участия из-за "геноцида палестинцев в Газе и многолетнего режима военной оккупации".

В письме говорится о том, что война, которая продолжается в регионе, по данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАС, унесла жизни более 50 тысяч жителей Газы.

Как певцы, авторы песен, музыканты и другие, кто имел честь участвовать в Евровидении, мы призываем Европейский вещательный союз (EBU) и всех его членов-вещателей действовать сейчас и предотвратить дальнейшую дискредитацию и срыв фестиваля: Израиль должен быть исключен из Евровидения

- заявили в письме музыканты.

Европейский вещательный союз (EBU) уже продемонстрировал, что способен принимать меры, как в 2022 году, когда исключил россию из соревнований. Мы не принимаем эти двойные стандарты в отношении Израиля

- также отмечено в письме.

Подписанты также обвинили израильского вещателя Кан в "соучастии" в войне.

Предпосылки

В публикации указано, что длительные авиаудары Израиля по Газе стали источником ожесточенных споров на прошлогоднем песенном конкурсе Евровидение, который проходил в Швеции.

Как утверждается в письме от бывших участников, это привело к "самому политизированному, хаотичному и неприятному в истории конкурса".

В том году израильская группа Eden Golan заняла пятое место, однако после споров и возмущения среди делегатов и зрителей, более 56 тысяч человек подписали петицию с призывом к запрету на участие в конкурсе для Израиля.

Ассоциация композиторов и авторов песен Исландии и 1400 специалистов отрасли по всей Европе также призвали к отстранению от участия в конкурсе Golan.

Представители американской индустрии развлечений также объединились, чтобы поддержать открытое письмо, в котором призвали к включению Израиля в конкурс. При содействии группы Creative Community for Peace его подписали такие исполнители, как Хелен Миррен, Лив Шрайбер, Джин Симмонс, Шэрон Осборн, Дайан Уоррен, Скутер Браун, Бой Джордж, Маим Бялик, Хаим Сабан, Джулианна Маргулис и Дебра Мессинг, а также сотни других.

Ответ Израиля и Европейского вещательного союза

Израиль неоднократно отрицал, что его атаки на Гаазу являются геноцидом, и судебные разбирательства в высшем суде Организации Объединенных Наций, Международном суде ООН (МС ООН), продолжаются.

Участие в конкурсе песни Евровидение распространяется на всех вещателей-членов EBU. Израильский вещатель Kan является полноправным и активным членом EBU и поэтому имеет право участвовать. Как вы справедливо отмечаете, Европейский вещательный союз (EBU) принял решение приостановить участие россии в песенном конкурсе Евровидение 2022 года после вторжения в Украину. В то время состоялась глобальная дискуссия, в результате которой много крупных мероприятий запретили участие представителям россии

- ответили в EBU.

Также Европейский вещатель добавил, что "было очевидно, что российские вещатели тесно связаны с российским правительством по вопросу вторжения в Украину", чего не наблюдается в случае с израильским вещателем.

Дополнительно

В 2025 году финал конкурса состоится 17 мая в Базеле, Швейцария, где израильская участница Юваль Рафаэль должна исполнить песню "New Day Will Rise".

Но в этом году EBU снова может столкнуться с массовым бойкотом. 6 мая Джонни Гринвуд из Radiohead и израильский музыкант Дуду Тасса были вынуждены отменить два выступления в Великобритании из-за пропалестинского бойкота и угроз, связанных с протестами.

Запугивание концертных площадок с целью отмены наших концертов не поможет достичь мира и справедливости, которых заслуживает каждый на Ближнем Востоке

– заявил дуэт в ответ.

В то же время ирландское рэп-трио Kneecap во время выступления в прошлом месяце заставило американскую публику на фестивале Coachella скандировать "Освободить Палестину". Еще больше осложнил ситуацию их призыв к смерти депутатов в Великобритании. Английская контртеррористическая полиция даже расследует деятельность группы.

Стало известно, в каких костюмах Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении: дизайнером стал украинский модельер Иван Фролов05.05.25, 13:17 • 6776 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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