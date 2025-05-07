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Євробачення: Колишні учасники закликають організаторів заборонити виступ Ізраїлю

Київ • УНН

 • 1782 перегляди

Понад 70 колишніх учасників Євробачення закликають заборонити Ізраїлю виступ через війну в Газі. Вони вимагають застосувати ті ж санкції, що були накладені на росію у 2022 році.

Євробачення: Колишні учасники закликають організаторів заборонити виступ Ізраїлю

Напередодні цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення понад 70 колишніх учасників підписали відкритого листа, в якому засуджують війну в Газі та вимагають заборонити виступ представниці Ізраїлю, як це було зроблено щодо росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Hollywood Reporter.

Деталі

За інформацією видання, у листі, адресованому до Європейського мовного союзу, британська музикантка Мей Мюллер, переможець конкурсу 1994 року від Ірландії Чарлі Макґеттіган, португальський співак Фернандо Тордо та інші митці закликали виключити Ізраїль з участі через "геноцид палестинців у Газі та багаторічний режим військової окупації".

У листі йдеться про те, що війна, яка триває в регіоні, за даними міністерства охорони здоров'я, керованого ХАМАС, забрала життя понад 50 тисяч жителів Гази.

Як співаки, автори пісень, музиканти та інші, хто мав честь брати участь у Євробаченні, ми закликаємо Європейський мовний союз (EBU) та всіх його членів-мовників діяти зараз і запобігти подальшій дискредитації та зриву фестивалю: Ізраїль має бути виключений з Євробачення

- заявили у листі музиканти.

Європейський мовний союз (EBU) вже продемонстрував, що здатний вживати заходів, як у 2022 році, коли виключив росію зі змагань. Ми не приймаємо ці подвійні стандарти щодо Ізраїлю

- також зазначено у листі.

Підписанти також звинуватили ізраїльський мовник Кан у "співучасті" у війні.

Передумови

У публікацїї зазначено, що тривалі авіаудари Ізраїлю по Газі стали джерелом запеклих суперечок на минулорічному пісенному конкурсі Євробачення, що проходив у Швеції.

Як стверджується в листі від колишніх учасників, це призвело до "найбільш політизованого, хаотичного та неприємного в історії конкурсу".

Того року ізраїльський гурт Eden Golan посів п'яте місце, однак після суперечок та обурення серед делегатів та глядачів, понад 56 тисяч людей підписали петицію із закликом до заборони на участь у конкурсі для Ізраїлю.

Асоціація композиторів та авторів пісень Ісландії та 1400 фахівців галузі по всій Європі також закликали до відсторонення від участі в конкурсі Golan.

Представники американської індустрії розваг також об'єдналися, щоб підтримати відкритого листа, в якому закликали до включення Ізраїлю до конкурсу. За сприяння групи Creative Community for Peace його підписали такі виконавці, як Гелен Міррен, Лів Шрайбер, Джин Сіммонс, Шерон Осборн, Даян Воррен, Скутер Браун, Бой Джордж, Маїм Бялік, Хаїм Сабан, Джуліанна Маргуліс та Дебра Мессінг, а також сотні інших.

Відповідь Ізраїлю та Європейського мовного союзу

Ізраїль неодноразово заперечував, що його атаки на Гаазу є геноцидом, і судові розгляди у найвищому суді Організації Об'єднаних Націй, Міжнародному суді ООН (МСО), тривають.

Участь у конкурсі пісні Євробачення поширюється на всіх мовників-членів EBU. Ізраїльський мовник Kan є повноправним та активним членом EBU і тому має право брати участь. Як ви справедливо зазначаєте, Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення призупинити участь росії в пісенному конкурсі Євробачення 2022 року після вторгнення в Україну. У той час відбулася глобальна дискусія, в результаті якої багато великих заходів заборонили участь представникам росії

- відповіли у EBU.

Також Європейський мовник додав, що "було очевидно, що російські мовники тісно пов’язані з російським урядом щодо питання вторгнення в Україну", чого не спостерігається у випадку із ізраїльським мовником.

Додатково

У 2025 році фінал конкурсу відбудеться 17 травня в Базелі, Швейцарія, де ізраїльська учасниця Юваль Рафаель має виконати пісню "New Day Will Rise".

Але цьогоріч EBU знову може зіткнутися з масовим бойкотом. 6 травня Джонні Грінвуд з Radiohead та ізраїльський музикант Дуду Тасса були змушені скасувати два виступи у Великій Британії через пропалестинський бойкот та погрози, пов'язані з протестами.

Залякування концертних майданчиків з метою скасування наших концертів не допоможе досягти миру та справедливості, яких заслуговує кожен на Близькому Сході

– заявив дует у відповідь.

Водночас ірландське реп-тріо Kneecap під час виступу минулого місяця змусило американську публіку на фестивалі Coachella скандувати "Звільнити Палестину". Ще більше ускладнив ситуацію їхній заклик до смерті депутатів у Великій Британії. Англійська контртерористична поліція навіть розслідує діяльність гурту.

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Альона Уткіна

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