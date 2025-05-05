Стало відомо, у яких костюмах Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні: дизайнером став український модельєр Іван Фролов

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона
09:24 • 17728 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

08:41 • 20345 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
06:29 • 49183 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
06:08 • 61495 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 120186 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 161176 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 183866 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 105218 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 99507 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 101101 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
57%
745 мм
Популярнi новини

У росії скаржаться на атаку БпЛА на москву, закрили аеропорт "Домодєдово"

5 травня, 01:07 • 36767 перегляди

Президентські вибори в Румунії: хто виходить у другий тур

5 травня, 01:25 • 26872 перегляди

Ціни на нафту обвалилися на тлі прискорення ОПЕК+ зі збільшенням видобутку

05:19 • 30635 перегляди

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів - AP

07:29 • 26176 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 14488 перегляди
Публікації

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

09:24 • 17719 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

06:29 • 49166 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

06:08 • 61474 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 183859 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 86279 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Петро Павел

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Румунія

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

08:45 • 8562 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

08:03 • 10739 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 14940 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 21151 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 38946 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Truth Social

Шахед-136

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

Стало відомо, у яких костюмах Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні: дизайнером став український модельєр Іван Фролов

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

Гурт "Циферблат" представить Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2025". Костюми для виступу створив український дизайнер Іван Фролов, відомий співпрацею зі світовими зірками.

Стало відомо, у яких костюмах Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні: дизайнером став український модельєр Іван Фролов

Вже не за горами початок популярного співочого конкурсу "Євробачення-2025". Україну на ньому цього року представлятиме гурт "Циферблат". Про це повідомляється на сторінці гурту в Instagram, передає УНН.

Деталі

Також стало відомо як виглядатимуть костюми хлопців, дизайнером яких став відомий український модельєр Іван Фролов, що співпрацював із Бейонсе, Дженіфер Лопес, Кетті Перрі та іншими світовими зірками.

Для музикантів Фролов зробив яскраві рожеві однотонні костюми із корсетною основою у стилі 70-х. Вони оздоблені невеликим квітковим принтом, оксамитовою накидкою та мають брошку у вигляді серця – фірмового знаку бренду FROLOV. Пояс костюма прикрашений яскравими камінцями, а на манжетах мерехтять металеві ґудзики.

Додатково

FROLOV - це український бренд, який було засновано дизайнером Іваном Фроловим у 2015 році. Він став відомим своїми корсетними виробами, ручною вишивкою та couture-to-wear дизайнами.

"Анатомічне серце - лого нашого бренду з моменту його створення, яке ми наносимо на кожен наш виріб. Ми віримо, що коли людина одягає нашу річ, її серцебиття синхронізується з серцем на нашому лого", - розповідає Іван Фролов.

Український дизайнер співпрацював із безліччю світових зірок: Бейонсе, Дженіфер Лопес, Кайлі Міноуг, Кетті Перрі, Хлое Кардашьян, Гвен Стефані та іншими.

На "Євробаченні-2025" речницею від України стане співачка Jerry Heil: деталі29.04.25, 14:02 • 6191 перегляд

Альона Уткіна

Альона Уткіна

КультураМультимедіа
Jerry Heil
Україна
Brent
$60.53
Bitcoin
$94,569.40
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.85
Золото
$3,317.46
Ethereum
$1,823.44