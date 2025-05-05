Стало відомо, у яких костюмах Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні: дизайнером став український модельєр Іван Фролов

Вже не за горами початок популярного співочого конкурсу "Євробачення-2025". Україну на ньому цього року представлятиме гурт "Циферблат". Про це повідомляється на сторінці гурту в Instagram, передає УНН.

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Також стало відомо як виглядатимуть костюми хлопців, дизайнером яких став відомий український модельєр Іван Фролов, що співпрацював із Бейонсе, Дженіфер Лопес, Кетті Перрі та іншими світовими зірками.

Для музикантів Фролов зробив яскраві рожеві однотонні костюми із корсетною основою у стилі 70-х. Вони оздоблені невеликим квітковим принтом, оксамитовою накидкою та мають брошку у вигляді серця – фірмового знаку бренду FROLOV. Пояс костюма прикрашений яскравими камінцями, а на манжетах мерехтять металеві ґудзики.

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FROLOV - це український бренд, який було засновано дизайнером Іваном Фроловим у 2015 році. Він став відомим своїми корсетними виробами, ручною вишивкою та couture-to-wear дизайнами.

"Анатомічне серце - лого нашого бренду з моменту його створення, яке ми наносимо на кожен наш виріб. Ми віримо, що коли людина одягає нашу річ, її серцебиття синхронізується з серцем на нашому лого", - розповідає Іван Фролов.

Український дизайнер співпрацював із безліччю світових зірок: Бейонсе, Дженіфер Лопес, Кайлі Міноуг, Кетті Перрі, Хлое Кардашьян, Гвен Стефані та іншими.

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