На "Євробаченні-2025" речницею від України стане співачка Jerry Heil: деталі

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал у українських виробників - експерт
Ексклюзив
11:06 • 12 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал у українських виробників - експерт

10:23 • 2470 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
09:35 • 12212 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

08:02 • 31390 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

07:23 • 38179 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
07:19 • 38265 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

06:48 • 36525 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 31342 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 58596 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
28 квітня, 14:15 • 58857 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
5.9м/с
23%
753 мм
Популярнi новини

Артилеристи ЗСУ ефектно знищили російську САУ "Мста-С"

29 квітня, 02:17 • 26738 перегляди

В Україну повертається тепло: якою буде погода у вівторок

29 квітня, 03:48 • 15190 перегляди

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

29 квітня, 04:52 • 18906 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

07:25 • 20490 перегляди

На Донеччині ворог під ранок вдарив по 5 містах і селах, за добу 5 загиблих, серед поранених дитина

08:32 • 11768 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

08:02 • 31386 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

07:23 • 38175 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

07:19 • 38261 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

06:48 • 36523 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 40386 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джо Байден

Марк Карні

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 25332 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 45215 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 44519 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 151326 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 64792 перегляди
Актуальне

Signal

F-16 Fighting Falcon

Eurofighter Typhoon

Нафта марки Brent

Truth Social

На "Євробаченні-2025" речницею від України стане співачка Jerry Heil: деталі

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Співачка Jerry Heil стане речницею України на Євробаченні-2025 та оголосить бали нацжурі. Гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі під номером 5.

На "Євробаченні-2025" речницею від України стане співачка Jerry Heil: деталі

Представниця України на Євробаченні-2024, співачка й авторка пісень Jerry Heil стане речницею від України на 69-му Пісенному конкурсі, який пройде у Базелі (Швейцарія). Відповідне оголошення співачка розмістила на своїй сторінці Instagram, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що співачка оголосить бали Національного журі України 17 травня в прямому ефірі гранд-фіналу Євробачення-2025.

Діви, я обіцяла вам побачитися на Євробаченні-2025 — і дотримуюсь обіцянки. Цього року я маю честь оголосити 12 балів від України в кульмінаційний для всіх учасників момент. Але, памʼятаючи кухню зсередини, точно знаю: до цього часу між артистами вже завʼяжеться неймовірний музичний звʼязок. У цьому і є вся суть Євробачення — це не просто конкурс, а справжній музичний кемп, фестиваль свободи й любові,

— повідомила Jerry Heil.

Українська делегація вже незабаром вирушить у Базель, де 3 травня на гурт Ziferblat, який представлятиме Україну, чекає перша репетиція на сцені St. Jakobshalle.

Довідково

Цьогорічний 69-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 17 травня, а півфінали — 13 та 15 травня 2025 року. В конкурсі візьмуть 37 країн. Український гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі під номером 5.

Доповнення

У "Дії" завершилося голосування за склад українського журі на пісенний конкурс "Євробачення" 2025 року. Результати будуть оголошені 17 травня у день гранд-фіналу конкурсу.

Нацжурі на Євробачення-2025 обрано - завершилось опитування в "Дії". Понад 87 038 тисяч українців долучилися до опитування за склад Нацжурі на Євробаченні-2025. Результати опитування дізнавайтеся у день гранд-фіналу пісенного конкурсу - уже 17 травня

- повідомили у "Дії" у Telegram.
Павло Зінченко

Павло Зінченко

КультураПодії
Jerry Heil
Швейцарія
Україна
Brent
$63.89
Bitcoin
$94,995.50
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$30.90
Золото
$3,323.11
Ethereum
$1,831.79