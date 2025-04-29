На "Євробаченні-2025" речницею від України стане співачка Jerry Heil: деталі

Представниця України на Євробаченні-2024, співачка й авторка пісень Jerry Heil стане речницею від України на 69-му Пісенному конкурсі, який пройде у Базелі (Швейцарія). Відповідне оголошення співачка розмістила на своїй сторінці Instagram, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що співачка оголосить бали Національного журі України 17 травня в прямому ефірі гранд-фіналу Євробачення-2025.

Діви, я обіцяла вам побачитися на Євробаченні-2025 — і дотримуюсь обіцянки. Цього року я маю честь оголосити 12 балів від України в кульмінаційний для всіх учасників момент. Але, памʼятаючи кухню зсередини, точно знаю: до цього часу між артистами вже завʼяжеться неймовірний музичний звʼязок. У цьому і є вся суть Євробачення — це не просто конкурс, а справжній музичний кемп, фестиваль свободи й любові, — повідомила Jerry Heil.

Українська делегація вже незабаром вирушить у Базель, де 3 травня на гурт Ziferblat, який представлятиме Україну, чекає перша репетиція на сцені St. Jakobshalle.

Довідково

Цьогорічний 69-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 17 травня, а півфінали — 13 та 15 травня 2025 року. В конкурсі візьмуть 37 країн. Український гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі під номером 5.

Доповнення

У "Дії" завершилося голосування за склад українського журі на пісенний конкурс "Євробачення" 2025 року. Результати будуть оголошені 17 травня у день гранд-фіналу конкурсу.