На "Евровидении-2025" глашатаем от Украины станет певица Jerry Heil: детали

Представительница Украины на Евровидении-2024, певица и автор песен Jerry Heil станет спикером от Украины на 69-м песенном конкурсе, который пройдет в Базеле (Швейцария). Соответствующее объявление певица разместила на своей странице Instagram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что певица объявит баллы Национального жюри Украины 17 мая в прямом эфире гранд-финала Евровидения-2025.

Девы, я обещала вам увидеться на Евровидении-2025 — и придерживаюсь обещания. В этом году я имею честь объявить 12 баллов от Украины в кульминационный для всех участников момент. Но, помня кухню изнутри, точно знаю: к этому времени между артистами уже завяжется невероятная музыкальная связь. В этом и есть вся суть Евровидения — это не просто конкурс, а настоящий музыкальный кемп, фестиваль свободы и любви, — сообщила Jerry Heil.

Украинская делегация уже вскоре отправится в Базель, где 3 мая группу Ziferblat, которая будет представлять Украину, ждет первая репетиция на сцене St. Jakobshalle.

Справочно

В этом году 69-й песенный конкурс Евровидение пройдет в швейцарском городе Базель. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 17 мая, а полуфиналы — 13 и 15 мая 2025 года. В конкурсе примут 37 стран. Украинская группа Ziferblat выступит в первом полуфинале под номером 5.

Дополнение

В "Дії" завершилось голосование за состав украинского жюри на песенный конкурс "Евровидение" 2025 года. Результаты будут объявлены 17 мая в день гранд-финала конкурса.