На "Евровидении-2025" глашатаем от Украины станет певица Jerry Heil: детали
Киев • УНН
Певица Jerry Heil станет спикером Украины на Евровидении-2025 и объявит баллы нацжури. Группа Ziferblat выступит в первом полуфинале под номером 5.
Представительница Украины на Евровидении-2024, певица и автор песен Jerry Heil станет спикером от Украины на 69-м песенном конкурсе, который пройдет в Базеле (Швейцария). Соответствующее объявление певица разместила на своей странице Instagram, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что певица объявит баллы Национального жюри Украины 17 мая в прямом эфире гранд-финала Евровидения-2025.
Девы, я обещала вам увидеться на Евровидении-2025 — и придерживаюсь обещания. В этом году я имею честь объявить 12 баллов от Украины в кульминационный для всех участников момент. Но, помня кухню изнутри, точно знаю: к этому времени между артистами уже завяжется невероятная музыкальная связь. В этом и есть вся суть Евровидения — это не просто конкурс, а настоящий музыкальный кемп, фестиваль свободы и любви,
Украинская делегация уже вскоре отправится в Базель, где 3 мая группу Ziferblat, которая будет представлять Украину, ждет первая репетиция на сцене St. Jakobshalle.
Справочно
В этом году 69-й песенный конкурс Евровидение пройдет в швейцарском городе Базель. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 17 мая, а полуфиналы — 13 и 15 мая 2025 года. В конкурсе примут 37 стран. Украинская группа Ziferblat выступит в первом полуфинале под номером 5.
Дополнение
В "Дії" завершилось голосование за состав украинского жюри на песенный конкурс "Евровидение" 2025 года. Результаты будут объявлены 17 мая в день гранд-финала конкурса.
Нацжури на Евровидение-2025 избрано - завершился опрос в "Дії". Более 87 038 тысяч украинцев присоединились к опросу за состав Нацжури на Евровидении-2025. Результаты опроса узнавайте в день гранд-финала песенного конкурса - уже 17 мая