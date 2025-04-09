На 13-й церемонии вручения музыкальной премии YUNA-2024 в Киеве отметили лучших украинских артистов 2023 года, среди которых Джамала, Антитела, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, "Друга ріка", Клавдия Петровна и Latexfauna.
Jerry Heil и alyona alyona, представители Украины на песенном конкурсе Евровидение 2024, выпустили новый совместный трек под названием "Подоляночка", который потенциально мог представить Украину на конкурсе.
кремль использует бот-атаки, обвинения в "сливе" средств и намеренные фейки, связанные с нацизмом, чтобы попытаться дискредитировать Украину на Евровидении и не допустить ее победы.
Второй полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 года в Мальме, Швеция, где 16 участников будут соревноваться за выход в финал, будет транслироваться в прямом эфире 9 мая в 22:00.
Поляки возмущены поведением украинской певицы Jerry Heil, которая записала видео в свитере с надписью "Banderaciaga. Пользователи соцсетей обвинили ее в поддержке Степана Бандеры и призывают не голосовать за Украину на Евровидении-2024.
alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню "Teresa & Maria" под пятым номером от Украины в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция.
Украинская команда Евровидения, alyona alyona & Jerry Heil, провели две сценические репетиции и две генеральные, в том числе одну, на которой голосовало жюри, активно готовясь к выступлению в полуфинале конкурса.
Первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 состоится 7 мая в 22:00 в Мальме, Швеция, где под номером 5 выступят alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".
Вокалист группы "Нахаба" Андрей Науменко уже полгода служит в Вооруженных силах Украины, осваивает профессию авиационного инженера, не забывая при этом о творчестве.
Джерри Хайль и alyona alyona провели вторую репетицию своего выступления на Евровидении "Teresa & Maria", продемонстрировав уверенные шаги Джерри Хайля и огненные визуальные эффекты.
Представители Украины на Евровидении 2024 alyona alyona & Jerry Heil сотрудничают с известным украинским режиссером Таней Муиньо, стремясь как можно лучше представить свою страну через выступление, воспевающее женскую силу, стойкость и единство.
Украинская певица alyona alyona, которая будет представлять Украину на Евровидении 2024, потеряла голос за несколько часов до первой репетиции из-за психосоматических проблем, вызванных долгой дорогой и стрессом.
alyona alyona & Jerry Heil, представители Украины на Евровидении 2024, провели первую репетицию на сцене Malmö Arena, прославляя своим выступлением женскую силу и стойкость, и выступят под номером 5 в первом полуфинале 7 мая.
Согласно обновленным прогнозам букмекеров, Украина опустилась на 4-е место с 10% шансами на победу в Евровидении-2024, тогда как Хорватия, Швейцария и Италия занимают первые три места.
Украинские артисты Alyona Alyona и Jerry Heil получили овации за исполнение песни "Maria & Teresa" на пре-пати "Евровидения 2024" в Мадриде.
Представители Украины alyona alyona & Jerry Heil исполнят песню "Teresa & Maria" под номером 5 в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" 7 мая.
Украинская певица Мария Сур вышла в финал шведского конкурса Melodifestivalen с песней "When I'm Gone" и может представить Швецию на Евровидении 2024 года.
Alyona alyona & Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 с песней "Teresa & Maria" после победы в национальном отборе.
Ziferblat получил наибольшее количество баллов от украинского национального жюри, чтобы представлять страну на песенном конкурсе Евровидение 2024 года.
Финал Национального отбора Украины на Евровидение 2024 состоится 3 февраля в 18:00 и будет транслироваться на телевидении, радио и цифровых платформах.