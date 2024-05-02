Звезда отбора на "Евровидение-2024" овладел военной специальностью и усиливает обороноспособность Украины

Вокалист группы "Нахаба", который произвел впечатление в конкурсе отбора на "Евровидение" полгода служит в ВСУ, - музыкант не только овладел профессией авиатехника, но и сохранил себя, как творческую личность, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Детали

Вокалист группы "Нахаба" Андрей Науменко уже полгода служит в 40 бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр", пройдя общевойсковое обучение и профессиональную подготовку и овладев профессией авиатехника.

Андрей Науменко сейчас гордится тем, что имеет возможность усилить обороноспособность Украины, Тем более, что армия - это прежде всего мотивация и понимание, как отмечают в ПС ВСУ.

Справочно

Hahaba состоит из двух исполнителей - Ольги Нахабы под псевдонимом Vakyolia и Андрея Науменко. Андрей был участником шоу Голос страны и попал в четвертьфинал 10-го сезона. В 2023 году вступил в ряды Воздушных сил ВСУ. На время Нацотбора военное руководство позволило Андрею сконцентрироваться на музыке и подготовке к выступлению в прямом эфире.

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