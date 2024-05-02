Зірка відбору до "Євробачення-2024" опанував військову спеціальність та посилює обороноздатність України
Київ • УНН
Вокаліст гурту "Нахаба" Андрій Науменко вже півроку служить у Збройних силах України, опановує професію авіаційного інженера, не забуваючи при цьому про творчість.
Вокаліст гурту "Нахаба", який справив враження у конкурсі відбору до "Євробачення" півроку служить у ЗСУ, - музикант не тільки опанував професію авіатехніка, але й зберіг себе, як творчу особистість, передає УНН із посиланням на Повітряні сили ЗС України.
Деталі
Вокаліст групи "Нахаба" Андрій Науменко вже півроку служить у 40 бригаді тактичної авіації повітряного командування "Центр", пройшовши загальновійськове навчання і фахову підготовку та опанувавши професію авіатехніка.
Андрій Науменко наразі пишається тим, що має можливість посилити обороноздатність України, Тим більше, що армія – це передовсім мотивація і розуміння, як наголошують у ПС ЗСУ.
Довідково
Hahaba складається з двох виконавців — Ольги Нахаби під псевдонімом Vakyolia та Андрія Науменка. Андрій був учасником шоу Голос країни та потрапив до чвертьфіналу 10-го сезону. У 2023 році вступив до лав Повітряних сил ЗСУ. На час Нацвідбору військове керівництво дозволило Андрію сконцентруватися на музиці та підготовці до виступу у прямому ефірі.
У відборі до "Євробачення-2024" музиканти презентували композицію "Glasss", - різку, гостру, з вражаючою динамікою"; в ній музиканти звернули увагу на тему кохання під час війни.
Нагадаємо
Євген Нищук, колишній міністр культури, призначений новим художнім керівником і генеральним директором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Україні.
Українські співачки alyona alyona та Jerry Heil провели вже другу репетицію номера на трек "Teresa & Maria" до Євробачення.