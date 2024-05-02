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Зірка відбору до "Євробачення-2024" опанував військову спеціальність та посилює обороноздатність України

Київ • УНН

 • 17762 перегляди

Вокаліст гурту "Нахаба" Андрій Науменко вже півроку служить у Збройних силах України, опановує професію авіаційного інженера, не забуваючи при цьому про творчість.

Вокаліст гурту "Нахаба", який справив враження у конкурсі відбору до "Євробачення" півроку служить у  ЗСУ, - музикант не тільки опанував професію авіатехніка, але й зберіг себе, як творчу особистість, передає УНН із посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Деталі

Вокаліст групи "Нахаба" Андрій Науменко вже півроку служить у 40 бригаді тактичної авіації повітряного командування "Центр", пройшовши загальновійськове навчання і фахову підготовку та опанувавши професію авіатехніка.

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Андрій Науменко наразі пишається тим, що має можливість посилити обороноздатність України, Тим більше, що армія – це передовсім мотивація і розуміння, як наголошують у ПС ЗСУ.

Довідково

Hahaba складається з двох виконавців — Ольги Нахаби під псевдонімом Vakyolia та Андрія Науменка. Андрій був учасником шоу Голос країни та потрапив до чвертьфіналу 10-го сезону. У 2023 році вступив до лав Повітряних сил ЗСУ. На час Нацвідбору військове керівництво дозволило Андрію сконцентруватися на музиці та підготовці до виступу у прямому ефірі.

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У відборі до "Євробачення-2024" музиканти презентували композицію "Glasss", - різку, гостру, з вражаючою динамікою"; в ній музиканти звернули увагу на тему кохання під час війни.

Нагадаємо

Євген Нищук, колишній міністр культури, призначений новим художнім керівником і генеральним директором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Україні.

Українські співачки alyona alyona та Jerry Heil провели вже другу репетицію номера на трек "Teresa & Maria" до Євробачення. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Культура
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
dzherri-khailJerry Heil
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