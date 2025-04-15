Jerry Heil

Євробачення-2024: Україну посунули з топ-3 у рейтингу букмекерів

Згідно з оновленими прогнозами букмекерів, Україна опустилася на 4-те місце з 10% шансами на перемогу в Євробаченні-2024, тоді як Хорватія, Швейцарія та Італія посідають перші три місця.