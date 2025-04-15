На 13-й церемонії вручення музичної премії YUNA-2024 у Києві відзначили найкращих українських артистів 2023 року, серед яких Джамала, Антитіла, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, «Друга ріка», Клавдія Петрівна та Latexfauna.
Jerry Heil та alyona alyona, представники України на пісенному конкурсі Євробачення 2024, випустили новий спільний трек під назвою "Подоляночка", який потенційно міг представити Україну на конкурсі.
кремль використовує бот-атаки, звинувачення у "зливі" коштів та навмисні фейки, пов'язані з нацизмом, щоб спробувати дискредитувати Україну на Євробаченні та не допустити її перемоги.
Другий півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 року в Мальме, Швеція, де 16 учасників змагатимуться за вихід у фінал, транслюватиметься в прямому ефірі 9 травня о 22:00.
Поляки обурені поведінкою української співачки Jerry Heil, яка записала відео у светрі з написом "Banderaciaga. Користувачі соцмереж звинуватили її у підтримці Степана Бандери і закликають не голосувати за Україну на Євробаченні-2024.
alyona alyona та Jerry Heil виконали пісню "Teresa & Maria" під п'ятим номером від України у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція.
Українська команда Євробачення, alyona alyona & Jerry Heil, провели дві сценічні репетиції та дві генеральні, в тому числі одну, на якій голосувало журі, активно готуючись до виступу у півфіналі конкурсу.
Перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 відбудеться 7 травня о 22:00 у Мальме, Швеція, де під номером 5 виступлять представники України alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".
Вокаліст гурту "Нахаба" Андрій Науменко вже півроку служить у Збройних силах України, опановує професію авіаційного інженера, не забуваючи при цьому про творчість.
Джеррі Хайль та alyona alyona провели другу репетицію свого виступу на Євробаченні "Teresa & Maria", продемонструвавши впевнені кроки Джеррі Хайля та вогняні візуальні ефекти.
Представники України на Євробаченні 2024 alyona alyona & Jerry Heil співпрацюють з відомою українською режисеркою Танею Муіньо, прагнучи якнайкраще представити свою країну через виступ, що оспівує жіночу силу, стійкість та єдність.
Українська співачка alyona alyona, яка представлятиме Україну на Євробаченні 2024, втратила голос за кілька годин до першої репетиції через психосоматичні проблеми, спричинені довгою дорогою та стресом.
alyona alyona & Jerry Heil, представники України на Євробаченні 2024, провели першу репетицію на сцені Malmö Arena, прославляючи своїм виступом жіночу силу та стійкість, і виступлять під номером 5 у першому півфіналі 7 травня.
Згідно з оновленими прогнозами букмекерів, Україна опустилася на 4-те місце з 10% шансами на перемогу в Євробаченні-2024, тоді як Хорватія, Швейцарія та Італія посідають перші три місця.
Українські артисти Alyona Alyona та Jerry Heil отримали овації за виконання пісні "Maria & Teresa" на пре-паті "Євробачення 2024" у Мадриді.
Представники України alyona alyona & Jerry Heil виконають пісню "Teresa & Maria" під номером 5 у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" 7 травня.
Українська співачка Марія Сур вийшла до фіналу шведського конкурсу Melodifestivalen з піснею "When I'm Gone" і може представити Швецію на Євробаченні 2024 року.
Alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні 2024 з піснею "Teresa & Maria" після перемоги в національному відборі.
Ziferblat отримав найбільшу кількість балів від українського національного журі, щоб представляти країну на пісенному конкурсі Євробачення 2024 року.
Фінал Національного відбору України на Євробачення 2024 відбудеться 3 лютого о 18:00 і транслюватиметься на телебаченні, радіо та цифрових платформах.