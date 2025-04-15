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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20669 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 137985 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128579 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126665 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 128854 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 193153 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76896 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Klavdia Petrivna, Антитіла та Джамала: стало відомо переможців музичної премії YUNA 2024

На 13-й церемонії вручення музичної премії YUNA-2024 у Києві відзначили найкращих українських артистів 2023 року, серед яких Джамала, Антитіла, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, «Друга ріка», Клавдія Петрівна та Latexfauna.

Культура • 24 травня, 12:05 • 115753 перегляди

Jerry Heil та alyona alyona випустили нову пісню, яка могла представити Україну на Євробаченні

Jerry Heil та alyona alyona, представники України на пісенному конкурсі Євробачення 2024, випустили новий спільний трек під назвою "Подоляночка", який потенційно міг представити Україну на конкурсі.

Культура • 13 травня, 20:19 • 115487 перегляди

Центр страткому: кремль намагається дискредитувати Україну на Євробаченні

кремль використовує бот-атаки, звинувачення у "зливі" коштів та навмисні фейки, пов'язані з нацизмом, щоб спробувати дискредитувати Україну на Євробаченні та не допустити її перемоги.

Війна • 11 травня, 07:15 • 33557 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2024: хто виступить і де дивитися

Другий півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 року в Мальме, Швеція, де 16 учасників змагатимуться за вихід у фінал, транслюватиметься в прямому ефірі 9 травня о 22:00.

Культура • 9 травня, 15:51 • 97574 перегляди

"Євробачення-2024": поляки закликають не підтримувати Україну через відео Jerry Heil у кофті з написом "Banderaciaga"

Поляки обурені поведінкою української співачки Jerry Heil, яка записала відео у светрі з написом "Banderaciaga. Користувачі соцмереж звинуватили її у підтримці Степана Бандери і закликають не голосувати за Україну на Євробаченні-2024.

Культура • 8 травня, 16:25 • 25742 перегляди

alyona alyona та Jerry Heil виступили на Євробаченні 2024

alyona alyona та Jerry Heil виконали пісню "Teresa &amp; Maria" під п'ятим номером від України у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція.

Культура • 7 травня, 19:51 • 27008 перегляди

"Євробачення-2024": голова української делегації розповіла, як alyona alyona & Jerry Heil готуються до конкурсу

Українська команда Євробачення, alyona alyona &amp; Jerry Heil, провели дві сценічні репетиції та дві генеральні, в тому числі одну, на якій голосувало журі, активно готуючись до виступу у півфіналі конкурсу.

Культура • 7 травня, 11:49 • 116467 перегляди

Перший півфінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати

Перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 відбудеться 7 травня о 22:00 у Мальме, Швеція, де під номером 5 виступлять представники України alyona alyona &amp; Jerry Heil з піснею "Teresa &amp; Maria".

Культура • 7 травня, 08:29 • 130450 перегляди

Зірка відбору до "Євробачення-2024" опанував військову спеціальність та посилює обороноздатність України

Вокаліст гурту "Нахаба" Андрій Науменко вже півроку служить у Збройних силах України, опановує професію авіаційного інженера, не забуваючи при цьому про творчість.

Культура • 2 травня, 13:12 • 17764 перегляди

З’явилося фото і відео з другої репетиції Jerry Heil & alyona на Євробаченні

Джеррі Хайль та alyona alyona провели другу репетицію свого виступу на Євробаченні "Teresa &amp; Maria", продемонструвавши впевнені кроки Джеррі Хайля та вогняні візуальні ефекти.

Культура • 1 травня, 22:55 • 23420 перегляди

Євробачення-2024: постановницею номера alyona alyona & Jerry Heil стала відома режисерка Таня Муіньо

Представники України на Євробаченні 2024 alyona alyona &amp; Jerry Heil співпрацюють з відомою українською режисеркою Танею Муіньо, прагнучи якнайкраще представити свою країну через виступ, що оспівує жіночу силу, стійкість та єдність.

Культура • 1 травня, 14:15 • 19523 перегляди

Євробачення-2024: alyona alyona розповіла, як втратила голос перед першою репетицією

Українська співачка alyona alyona, яка представлятиме Україну на Євробаченні 2024, втратила голос за кілька годин до першої репетиції через психосоматичні проблеми, спричинені довгою дорогою та стресом.

Культура • 28 квітня, 23:13 • 115911 перегляди

Євробачення-2024: з'явилося відео першої репетиції alyona alyona & Jerry Heil, наступна - 1 травня

alyona alyona &amp; Jerry Heil, представники України на Євробаченні 2024, провели першу репетицію на сцені Malmö Arena, прославляючи своїм виступом жіночу силу та стійкість, і виступлять під номером 5 у першому півфіналі 7 травня.

Культура • 28 квітня, 09:18 • 22984 перегляди

Євробачення-2024: Україну посунули з топ-3 у рейтингу букмекерів

Згідно з оновленими прогнозами букмекерів, Україна опустилася на 4-те місце з 10% шансами на перемогу в Євробаченні-2024, тоді як Хорватія, Швейцарія та Італія посідають перші три місця.

Культура • 1 квітня, 07:32 • 24193 перегляди

Jerry Heil та Alyona Alyona зібрали оплески на Pre-Party Євробачення-2024 у Мадриді

Українські артисти Alyona Alyona та Jerry Heil отримали овації за виконання пісні "Maria &amp; Teresa" на пре-паті "Євробачення 2024" у Мадриді.

Культура • 1 квітня, 06:47 • 25910 перегляди

Євробачення-2024: під яким номером виступлять alyona alyona & Jerry Heil

Представники України alyona alyona &amp; Jerry Heil виконають пісню "Teresa &amp; Maria" під номером 5 у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" 7 травня.

Культура • 26 березня, 19:15 • 28890 перегляди

Швецію на "Євробаченні-2024" може представляти українка

Українська співачка Марія Сур вийшла до фіналу шведського конкурсу Melodifestivalen з піснею "When I'm Gone" і може представити Швецію на Євробаченні 2024 року.

Культура • 12 лютого, 15:39 • 22029 перегляди

Україну на Євробаченні представлятиме Alyona alyona & Jerry Heil

Alyona alyona &amp; Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні 2024 з піснею "Teresa &amp; Maria" після перемоги в національному відборі.

Культура • 4 лютого, 17:47 • 38080 перегляди

Нацвідбір на "Євробачення": найбільшу кількість балів від жюрі отримав гурт Ziferblat

Ziferblat отримав найбільшу кількість балів від українського національного журі, щоб представляти країну на пісенному конкурсі Євробачення 2024 року.

Культура • 4 лютого, 17:40 • 36831 перегляди

Євробачення 2024: коли й де дивитися фінал Нацвідбору

Фінал Національного відбору України на Євробачення 2024 відбудеться 3 лютого о 18:00 і транслюватиметься на телебаченні, радіо та цифрових платформах.

Культура • 3 лютого, 13:59 • 32084 перегляди