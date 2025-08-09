Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві

Jerry Heil і YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" після звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві. Виконавці планують створити новий кліп, який "наріжуть" із роликів у TikTok, передає УНН.

Деталі

Вчора, 8 серпня, Олександр Ярмак у своєму Instagram повідомив про вихід кліпу на пісню "З якого ти поверху неба?"

"Історія кохання мільйонів українців, оспівана в "З якого ти поверху неба?" тепер житиме і в відеокліпі на каналі", - написав Ярмак.

Проте вчора колишня дівчина Темляка Анастасія Соловйова публічно звинуватила його у насильстві, побитті та моральному знущанні. За її словами, Темляк регулярно підіймав на неї руку, шантажував самогубством, коли вона хотіла піти від нього, зраджував, просив дівчат скидувати інтимні фото.

Сьогодні Ярмак у Instagram написав, що ні він, ні Jerry Heil не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок.

"Це стало відомо вже після публікації відео. Ця робота не про конкретних людей. Ця робота про мільйонів українців. Які проживають своє кохання на відстані.

Коли ми знімали кліп, надихалися передусім вашими історіями кохання — тими, якими ви ділилися з нами в коментарях і відео протягом останніх трьох місяців. Це про любов, яка тримає, навіть коли світ навколо руйнується. Про любов, що не завдає болю. Кліп на "З якого ти поверху неба?" видалено, бо наша історія не про це. Роботу було створено для вас, для тих, хто любить в умовах сьогодення, тому ми хочемо цю пісню цілком і повністю вам присвятити. Ми змонтуємо кліп про вас. Щоб стати його частиною, публікуйте ваші відео під звук в тікток", - додав Ярмак.

Нагадаємо

У першому кварталі 2025 року в поліцію надійшло 32 268 заяв про домашнє насильство, що на 23,6 тисяч менше, ніж у 2024. Також виявлено 26 076 адмінправопорушень за статтею 173-2 КУпАП.