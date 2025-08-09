Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 7494 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
13:49 • 21351 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 39686 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 191273 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 108022 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 261027 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 247098 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 102948 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 145988 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78097 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.6м/с
39%
754мм
Популярнi новини
Україна синхронізувала з США цьогорічні санкції щодо рф: Зеленський увів у дію рішення РНБО9 серпня, 07:36 • 41400 перегляди
"росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни" - Сибіга про територіальні поступки9 серпня, 07:55 • 14382 перегляди
У татарстані ввели режим "Килим" через загрозу дронів: повідомляють, що під ударом - завод із виробництва "шахедів"Video9 серпня, 08:59 • 18608 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф неправильно зрозумів путіна - Bild09:42 • 31204 перегляди
Вихід з Донбасу загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років - ISW 09:59 • 41158 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 261077 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 160127 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 247142 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 246039 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 174306 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Джей Ді Венс
Девід Леммі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Велика Британія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo15:20 • 2356 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo13:49 • 21418 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 246039 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 205897 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 216627 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
Bild
Tesla Model Y
Financial Times

Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві

Київ • УНН

 • 2276 перегляди

Jerry Heil та YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" після звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві. Виконавці планують створити новий кліп з роликів TikTok.

Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві

Jerry Heil і YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" після звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві. Виконавці планують створити новий кліп, який "наріжуть" із роликів у TikTok, передає УНН.

Деталі

Вчора, 8 серпня, Олександр Ярмак у своєму Instagram повідомив про вихід кліпу на пісню "З якого ти поверху неба?"

"Історія кохання мільйонів українців, оспівана в "З якого ти поверху неба?" тепер житиме і в відеокліпі на каналі", - написав Ярмак.

Проте вчора колишня дівчина Темляка Анастасія Соловйова публічно звинуватила його у насильстві, побитті та моральному знущанні. За її словами, Темляк регулярно підіймав на неї руку, шантажував самогубством, коли вона хотіла піти від нього, зраджував, просив дівчат скидувати інтимні фото.

Сьогодні Ярмак у Instagram написав, що ні він, ні Jerry Heil не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок.

"Це стало відомо вже після публікації відео. Ця робота не про конкретних людей. Ця робота про мільйонів українців. Які проживають своє кохання на відстані.

Коли ми знімали кліп, надихалися передусім вашими історіями кохання — тими, якими ви ділилися з нами в коментарях і відео протягом останніх трьох місяців. Це про любов, яка тримає, навіть коли світ навколо руйнується. Про любов, що не завдає болю. Кліп на "З якого ти поверху неба?" видалено, бо наша історія не про це. Роботу було створено для вас, для тих, хто любить в умовах сьогодення, тому ми хочемо цю пісню цілком і повністю вам присвятити. Ми змонтуємо кліп про вас. Щоб стати його частиною, публікуйте ваші відео під звук в тікток", - додав Ярмак.

Нагадаємо

У першому кварталі 2025 року в поліцію надійшло 32 268 заяв про домашнє насильство, що на 23,6 тисяч менше, ніж у 2024. Також виявлено 26 076 адмінправопорушень за статтею 173-2 КУпАП.

Павло Башинський

СуспільствоКультураУНН Lite
TikTok
Jerry Heil
Instagram