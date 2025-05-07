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Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція
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07:07 • 13452 перегляди

Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція

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Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція

Київ • УНН

 • 13311 перегляди

У першому кварталі 2025 року в поліцію надійшло 32 268 заяв про домашнє насильство, що на 23,6 тисяч менше, ніж у 2024. Також виявлено 26 076 адмінправопорушень за статтею 173-2 КУпАП.

Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція

За три місяці 2025 року до Національної поліції України надійшло 32 268 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством, що на 23,6 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у відповіді Нацполіції на інформаційний запит УНН.

Деталі

Упродовж трьох місяців 2025 року до Національної поліції України надійшло 32 268 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством. За аналогічний період 2024 року надійшло 55 868 таких звернень

- повідомили в Нацполіції.

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В Нацполіції зазначили, що протягом трьох місяців 2025 року поліцейськими виявлено 26 076 адміністративних правопорушень за статтею 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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"За аналогічний період 2024 року виявлено 41 372 адміністративних правопорушень за статтею 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП", - додали в Нацполіції.

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Павло Башинський

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