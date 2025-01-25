Справу проти Меріліна Менсона про сексуальне насильство закрили

Окружний прокурор Лос-Анджелеса у США оголосив, що американському рок-музиканту Меріліну Менсону (справжнє ім’я - Браян Ворнер) не буде висунуто обвинувачень у справах про сексуальне та домашнє насильство. Розслідування, яке тривало чотири роки, завершено через перевищення строку давності. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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"Ми встановили, що звинувачення в домашньому насильстві виходять за межі строку давності, і ми не можемо довести обвинувачення в сексуальному насильстві без розумних сумнівів", - цитує заяву NBC News.

Зокрема, прокурор відзначив мужність жінок, які виступили з обвинуваченнями, додавши, що хоча справа не дійшла до суду, "рішучий захист інтересів тих, хто брав участь у справі, допоміг підвищити обізнаність про проблеми, з якими стикаються жертви домашнього насильства та сексуального насильства".

Чотири жінки подали позови проти Меріліна Менсона, звинувачуючи його в сексуальному насильстві. Мерілін Менсон заперечував усі обвинувачення через свого адвоката Говарда Кінга, який після рішення прокуратури заявив, що музикант "завжди наполягав на своїй невинуватості".

Серед жінок, які подали позови, звинувачуючи музиканта в сексуальному і фізичному насильстві, були модель Ешлі Морган Смітлайн, акторка з "Гри престолів" Есме Б'янко і колишня особиста помічниця Менсона Ешлі Волтерс.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, рокер Мерілін Менсон погодився відкликати позов проти Еван Рейчел Вуд та виплатити їй $327 тис. за адвокатські послуги. Рішення ухвалено після 18 місяців судових розглядів.