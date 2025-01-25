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Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

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Прокуратура Лос-Анджелеса закрыла дело против рок-музыканта из-за срока давности. Четыре женщины обвиняли Мэрилина Мэнсона в сексуальном и домашнем насилии.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса в США объявил, что американскому рок-музыканту Мэрилину Мэнсону (настоящее имя - Брайан Уорнер) не будут предъявлены обвинения по делам о сексуальном и домашнем насилии. Расследование, которое длилось четыре года, завершено из-за превышения срока давности. Об этом сообщает  BBC, пишет УНН.

Детали 

«Мы установили, что обвинения в домашнем насилии выходят за пределы срока давности, и мы не можем доказать обвинения в сексуальном насилии без разумных сомнений», - цитирует заявление NBC News.

В частности, прокурор отметил мужество женщин, которые выступили с обвинениями, добавив, что хотя дело не дошло до суда, «решительная защита интересов тех, кто участвовал в деле, помогла повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются жертвы домашнего насилия и сексуального насилия».

Четыре женщины подали иски против Мэрилина Мэнсона, обвиняя его в сексуальном насилии. Мэрилин Мэнсон отрицал все обвинения через своего адвоката Говарда Кинга, который после решения прокуратуры заявил, что музыкант «всегда настаивал на своей невиновности».

Среди женщин, которые подали иски, обвиняя музыканта в сексуальном и физическом насилии, были модель Эшли Морган Смитлайн, актриса из «Игры престолов» Эсме Бьянко и бывшая личная помощница Мэнсона Эшли Уолтерс.

Напомним 

Ранее УНН писал, рокер Мэрилин Мэнсон согласился отозвать иск против Эван Рейчел Вуд и выплатить ей $327 тыс. за адвокатские услуги. Решение принято после 18 месяцев судебных разбирательств.

Алина Волянская

Алина Волянская

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