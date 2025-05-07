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Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция
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Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

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Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

Киев • УНН

 • 11036 просмотра

В первом квартале 2025 года в полицию поступило 32 268 заявлений о домашнем насилии, что на 23,6 тысяч меньше, чем в 2024. Также выявлено 26 076 админправонарушений по статье 173-2 КУоАП.

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

За три месяца 2025 года в Национальную полицию Украины поступило 32 268 заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием, что на 23,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе Нацполиции на информационный запрос УНН.

Детали

В течение трех месяцев 2025 года в Национальную полицию Украины поступило 32 268 заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием. За аналогичный период 2024 года поступило 55 868 таких обращений

- сообщили в Нацполиции.

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В Нацполиции отметили, что в течение трех месяцев 2025 года полицейскими выявлено 26 076 административных правонарушений по статье 173-2 (Совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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"За аналогичный период 2024 года выявлено 41 372 административных правонарушений по статье 173-2 (Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запрещающего предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУоАП", - добавили в Нацполиции.

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