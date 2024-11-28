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Новый закон о домашнем насилии вступает в силу 19 декабря: что изменится

Киев  •  УНН

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В Украине усиливают ответственность за домашнее насилие и увеличивают срок задержания обидчиков до 12 часов. Ребенок, в присутствии которого совершается насилие, будет признаваться потерпевшим.

19 декабря вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за домашнее насилие. Об этом заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко сообщила в эфире марафона, передает УНН.

Среди законодательных изменений, есть введение нормы о признании ребенка потерпевшей, если в его присутствии совершается домашнее насилие. Также закон четко разграничивает понятия домашнего насилия и насилия по признаку пола.

По словам Екатерины Павличенко, законодательные изменения значительно влияют на защиту потерпевших и привлечение обидчиков к ответственности:

  • В новом законе есть норма, которая увеличивает срок возможного административного задержания обидчика, в частности, до 12 часов. И указанным законом обязательно предусмотрено исследование необходимости направления обидчика на коррекционные программы».
  • Сейчас в структуре Национальной полиции функционирует 61 мобильная группа по противодействию домашнему насилию. Кроме того, есть также специализированные секторы по противодействию домашнему насилию. Они работают в областных центрах и в городах с населением более 50 000 жителей. 

Дополнение 

Согласно статистике, с начала полномасштабного вторжения ситуация по домашнему насилию в Украине выросла по сравнению с предыдущим годами. Так, например, в 2019 году количество поданных заявлений в полицию составило 141 814, из них 1068 — открытые дела, и 759 — дошли до суда. В 2022 году в отделения полиции было подано 244 381 заявления, среди которых открытых — 1498, а в суд поступило 1249. если говорить о 2024 году, то по состоянию на октябрь количество заявлений "превзошло" предыдущие годы на 80%. Но даже несмотря на увеличение количества заявлений, процент их поступления в суд значительно снизился. В 2022 и 2023 годах этот показатель составлял около 83%, сейчас же – всего 64%, что является самым низким показателем за последние пять лет. Также, стоит заметить, что такие данные не являются точными, поскольку, не все жертвы решаются обращаться в соответствующие органы за помощью.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП